“Duele mucho”: Ángel Zaldívar golpea a Alajuelense con un sincero descargo tras perder su primer clásico con Saprissa

El delantero de Alajuelense apareció en sus redes sociales con un mensaje que dejó al descubierto sus sensaciones tras la derrota en el clásico ante Saprissa.

Por Geronimo Heller

Ángel Zaldívar no se quedó callado tras el clásico.
© LDA / Saprissa.Ángel Zaldívar no se quedó callado tras el clásico.

Ángel Zaldívar pasó por un trago muy amargo en su primera experiencia como protagonista del Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El número 9 manudo fue titular, pero nunca logró meterse del todo en el funcionamiento colectivo y terminó siendo reemplazado sobre el final del partido que acabó 2-1 a favor de los morados, resultado que además cortó el invicto de ocho clásicos que arrastraba el equipo de Óscar Ramírez.

El mensaje de Ángel Zaldívar

Este domingo, el “Ingeniero” reapareció en sus redes sociales —donde suele mostrarse muy activo— con un descargo sincero en el que dejó al descubierto sus sensaciones tras el clásico perdido.

Hoy más que nunca hay que estar juntos. Duele mucho no tener los resultados que el club y la afición merecen. Dolorosa derrota, las palabras sobran y no queda más que levantarnos y seguir adelante con trabajo, esfuerzo y compromiso por conseguir los resultados y objetivos”, escribió Zaldívar en sus historias de Instagram.

La reflexión de Ángel Zaldívar (Instagram).

Además, el delantero mexicano de 31 años compartió otros dos mensajes con tono reflexivo: “No importa hasta dónde te empuje la vida, no importa cuánto te duela, siempre puedes recuperarte” y “Las dificultades son para los ganadores y solo aquellos que se mantienen firmes en los momentos difíciles alcanzan el éxito”.

(Instagram).

¿Qué sigue para LDA?

Tras el golpe en Tibás, Alajuelense tendrá una rápida oportunidad de revancha. Los manudos buscarán levantarse en el campeonato nacional el próximo sábado 28 de febrero, cuando visiten a Puntarenas FC desde las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), en un partido correspondiente a la novena jornada del Clausura 2026, con la obligación de sumar para no seguir perdiendo terreno.

