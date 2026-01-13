Es tendencia:
No arregló con Saprissa y se fue a Alajuelense: la novela de Fernán Faerron da el giro que nadie esperaba en Costa Rica

Fernán Faerron es una de las figuras más deseadas en el mercado de fichajes de Costa Rica y en las últimas horas surgió algo inesperado.

Por Marcial Martínez

La novela de Fernán Faerron da el giro que nadie esperaba en Costa Rica

En los últimos días, el fútbol de Costa Rica ha estado marcado por fuertes rumores en el mercado de fichajes, sobre todo por la posible incorporación de Fernán Faerron al Deportivo Saprissa. No obstante, en el desarrollo de esta situación también surgió el nombre de la Liga Deportiva Alajuelense.

Cabe recordar que Fernán Faerron se encuentra actualmente sin contrato, ya que desde hace más de cuatro meses quedó en condición de agente libre, luego de poner fin a su vínculo con el Club Sport Herediano al inicio de la presente temporada.

Alajuelense y Fernán Faerron

El periodista Fernán Faerron explicó en Teléfono Rojo que desde el entorno de Faerron hubo un acercamiento con la Liga Deportiva Alajuelense; sin embargo, dejó claro que en este momento el futbolista no cuenta con una apertura formal por parte del club manudo.

Fernán Faerron saldría de Alajuelense y club de la MLS pone su mirada en él - ESPN
Fernán Faerron con Alajuelense

En el entorno de Faerron también han tocado base a la Liga Deportiva Alajuelense. Pero en la Liga el jugador en este momento no tiene las puertas abiertas por parte del club“, compartió el periodista Fernán Faerron en Teléfono Rojo.

Durante su etapa con Alajuelense, Faerron registró un total de 66 partidos disputados, en los que aportó 4 goles y 3 asistencias, números que reflejan su participación constante y su contribución ofensiva mientras defendió la camiseta rojinegra.

El tiempo en contra

Con el mercado de fichajes en Costa Rica llegando a su recta final, el tiempo comienza a jugar un papel clave en las decisiones de los clubes y los jugadores. El periodo de inscripciones cerrará el próximo 3 de febrero a las 11:59 p. m., por lo que las próximas horas serán determinantes

