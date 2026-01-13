Vestido de rojinegro: el primer mensaje de Ángel Zaldívar con los colores de Alajuelense que enloquece a la afición

La expectativa y la ilusión se apoderaron de la afición rojinegra tras la llegada de Ángel Zaldívar, un refuerzo que no tardó en hacerse sentir dentro y fuera de la cancha. Alajuelense ha buscado reforzar su ataque y el aterrizaje del mexicano lo ven como una pieza importante para este 2026 bajo las órdenes del Machillo Ramírez.

Con 31 años, Zaldívar llega a Alajuelense con la misión de aportar goles y jerarquía a un plantel que atraviesa un momento destacado, tras sellar un 2025 histórico. El delantero se suma a un equipo que apunta alto en todos los frentes, con la mirada puesta tanto en el campeonato nacional como en la Concacaf Champions Cup.

ver también “Bienvenido”: Alajuelense confirma el fichaje que más pidió Machillo Ramírez para el Clausura 2026

ver también No arregló con Saprissa y se fue a Alajuelense: la novela de Fernán Faerron da el giro que nadie esperaba en Costa Rica

Así fue el primer mensaje de Ángel Zaldívar como jugador de Alajuelense

El delantero no tardó en acercarse a la afición rojinegra, ya que tras oficializarse su llegada envió un saludo directo a los manudos. Ángel Zaldívar agradeció el respaldo recibido y expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa

“Hola, Manudos. Muchas gracias por sus mensajes, nos vemos pronto por allá. ¡Pura vida!”, fue el mensaje que compartió Ángel Zaldívar como nuevo jugador de Alajuelense.

Zaldívar selló su vínculo con la Liga Deportiva Alajuelense por un periodo de un año y medio, tras quedar al margen del proyecto deportivo en Juárez y concretar su salida contractual.

Esta situación facilitó que el conjunto rojinegro pudiera incorporarlo como refuerzo sin tener que asumir un pago por concepto de transferencia.

Publicidad