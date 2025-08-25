Luis Díaz a Alajuelense: Machillo Ramírez juega fuerte en el mercado para quedarse con el fichaje que Saprissa nunca imaginó

El mercado de fichajes en el fútbol costarricense sigue encendido y el nombre que concentra la atención es el de Luis Díaz, extremo con pasado en el Columbus Crew de la MLS y en la Selección Nacional.

Todo parecía encaminado para que el jugador se sumara al Sporting FC, con quien ya tendría un acuerdo verbal, pero en las últimas horas apareció un actor inesperado: Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué sucede con el futuro de Luis Díaz?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Díaz habría dado su palabra al equipo josefino y solo faltarían detalles para que se concrete la firma. Sin embargo, la irrupción de la Liga cambió el escenario, ya que el club rojinegro presentó una oferta formal para hacerse con los servicios del futbolista.

El propio jugador, fiel a lo pactado, rechazó en un inicio la propuesta manuda, argumentando que ya se había comprometido con Sporting FC. No obstante, desde Alajuelense no se dan por vencidos y tienen decidido ir con todo para torcer la historia.

Luis Díaz tiene apalabrada su llegada a Sporting FC.

El entrenador, Óscar Ramírez, empuja fuerte para sumar a Díaz a su plantel y lo considera un refuerzo de peso para afrontar el cierre de temporada y los torneos internacionales. La directiva rojinegra estaría dispuesta a preparar una segunda oferta, todavía más atractiva en lo económico, con el objetivo de convencer al futbolista.

El fichaje, de concretarse, sería un auténtico golpe en el mercado, no solo porque la Liga le arrebataría a Sporting FC a su refuerzo estrella, sino también porque Saprissa, el clásico rival, jamás imaginó ver a Luis Díaz vestido de rojinegro tras su paso por el fútbol internacional.

En los próximos días se espera que la situación se defina: o se confirma la palabra empeñada de Díaz con Sporting FC o la Liga rompe la mesa con una oferta imposible de rechazar. De cualquier manera, el futuro del extremo tico promete ser uno de los movimientos más sonados del campeonato.