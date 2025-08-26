Alajuelense lo consigue: la Liga se asegura a la figura más pedida por la afición y Machillo Ramírez ya lo sabe

La Liga Deportiva Alajuelense cumplió con uno de los grandes anhelos de su afición al asegurar la permanencia de una de las figuras más solicitadas en los últimos meses. La noticia ya llegó a oídos del Machillo Ramírez quien ahora tendrá en el radar a este futbolista para el futuro del club.

¿Cuál es la figura más pedida por la afición de Alajuelense?

La Dirección General de Migración y Extranjería otorgó a Tristan Demetrius la residencia temporal como deportista, lo que le permitirá desempeñarse como futbolista en la categoría U-21 de Liga Deportiva Alajuelense durante un período de dos años.

Este permiso es clave para el jugador, ya que le garantiza estabilidad legal en Costa Rica y le abre la posibilidad de seguir creciendo dentro de la institución rojinegra.

Tristan Demetrius – Liga Deportiva Alajuelense

Con esta resolución, Alajuelense asegura la continuidad de Demetrius dentro de su equipo U-21, parte fundamental del proyecto de formación que el club impulsa en su Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Allí se han desarrollado varios de los talentos que más tarde dieron el salto al primer equipo e incluso al fútbol internacional, lo que representa una oportunidad valiosa para que el joven jugador pueda consolidarse y proyectar su carrera a futuro.

¿Jugará en el primer equipo bajo las órdenes del Machillo Ramírez?

La llegada de un nuevo extranjero al plantel de Alajuelense podría traer consigo un efecto indeseado para la afición manuda: limitar el crecimiento de Tristan Demetrius.

Machillo Ramírez – Alajuelense

Recordemos que los aficionados han solicitado en reiteradas ocasiones que Demetrius reciba una verdadera oportunidad en la primera división, pero el cupo de extranjeros en el primer equipo ya está completo. Con este escenario Tristan Demetrius será por ahora refuerzo de la Sub-21 rojinegra.

