Ganó la 30 con Alajuelense, lo echaron de Costa Rica y ahora está en el radar de Florentino Pérez

Agustín Lleida marcó una época importante en Liga Deportiva Alajuelense como director deportivo, aunque su gestión siempre estuvo acompañada de opiniones divididas.

Su principal deuda estuvo en la elección de técnicos para el primer equipo, ya que varios de los que trajo no lograron consolidar un proyecto ganador ni responder a las exigencias de una institución que vive bajo la presión constante de los títulos.

Sin embargo, el gran acierto de Lleida fue la contratación de Andrés Carevic, el entrenador que rompió la sequía liguista con la consecución del ansiado título 30 en el campeonato nacional y que, además, llevó al club a conquistar la Liga Concacaf 2020, uno de los momentos más recordados de su gestión.

Agustín Lleida y el histórico regreso del Real Oviedo a LaLiga

Agustín Lleida continúa consolidando su nombre en el fútbol europeo, ahora como director general del Real Oviedo, club con el que logró el histórico ascenso a la primera división de España después de 24 años de ausencia.

Agustín Lleida en el Real Oviedo

Bajo su gestión, el Real Oviedo regresó a la élite y este domingo vivió una cita especial al recibir en el estadio Carlos Tartiere nada menos que al Real Madrid, en su estreno en LaLiga tras su esperado regreso a la máxima categoría.

Agustín Lleida estuvo acompañado en el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid por José Martínez Sánchez “Pirri”, Florentino Pérez y Emilio Butragueño (Cortesía/Cortesía)

Más allá de lo deportivo, Agustín Lleida vivió un momento especial en el Carlos Tartiere al compartir con figuras de gran peso en el fútbol español. Durante el partido, estuvo acompañado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y tuvo la oportunidad de coincidir con leyendas como Emilio Butragueño y José Martínez Sánchez.

El desafío de Agustín Lleida apenas comienza, y la imagen compartida refleja el entorno de élite en el que hoy se desenvuelve. Tras su paso por Alajuelense, el dirigente español enfrenta ahora la exigencia de competir y gestionar en LaLiga, un escenario repleto de figuras, tradición y nivel competitivo que pondrá a prueba toda su capacidad de liderazgo

