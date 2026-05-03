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Semifinales listas : Así quedaron los cruces y programación de los próximos partidos del Torneo Clausura 2026 de Guatemala

Todos los detalles de los juegos que definirán a los finalistas.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Todos los detalles de las semifinales
© Xelajú, Comunicaciones, Municipal y MixcoTodos los detalles de las semifinales

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala ya tiene definidos a sus protagonistas de la fase semifinal, luego de unos vibrantes cuartos de final disputados entre sábado y domingo. Cuatro equipos siguen en carrera por el título, en una etapa que promete emociones intensas y duelos de alto nivel.

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El primer clasificado fue Deportivo Mixco, que protagonizó una remontada épica ante Cobán Imperial. Tras caer 2-0 en la ida, logró igualar la serie con el mismo marcador en la vuelta y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla, demostrando carácter en el momento más crítico.

Por su parte, Comunicaciones también firmó una voltereta memorable, dejando fuera al bicampeón Antigua GFC con un global de 4-3. Luego de perder 3-2 en la ida, los cremas reaccionaron con un sólido 2-0 en el Cempro, mostrando jerarquía en una serie que exigía máxima concentración.

Semifinales definidas: fechas y duelos clave

En la jornada dominical, los favoritos no fallaron. Municipal se impuso con autoridad a Guastatoya, sellando un 3-0 global tras su victoria en El Trébol, mientras que Xelajú MC hizo lo propio al eliminar a Marquense con un agregado de 3-1, confirmando su buen momento.

Con estos resultados, quedaron definidos los enfrentamientos de semifinales, que se disputarán en formato de ida y vuelta. Los duelos prometen intensidad, rivalidad y un alto nivel competitivo en la búsqueda del pase a la gran final.

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 6 de mayo, cuando Mixco reciba a Municipal en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, y el jueves 7, con Comunicaciones enfrentando a Xelajú MC en el Cementos Progreso.

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Las vueltas están programadas para el sábado 9 de mayo, con Municipal siendo local ante Mixco en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y el domingo 10, cuando Xelajú MC reciba a Comunicaciones en el Mario Camposeco. El camino hacia el título entra en su fase más apasionante.

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