“Los errores traen consecuencias”: Alajuelense anuncia la decisión final que sentencia el futuro de Alejandro Bran y Kenneth Vargas

En la previa del Clásico Provincial que terminó con derrota ante Herediano, el gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, se pronunció sobre la situación de Alejandro Bran tras el escándalo de indisciplina que sacudió al club en los últimos días.

El volante se vio involucrado en un altercado durante la madrugada del jueves, donde tuvo que intervenir la Fuerza Pública por disturbios en el parqueo de un complejo de apartamentos. El episodio quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando una fuerte reacción en el entorno rojinegro.

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Decisión final en Alajuelense

Sin entrar en demasiados detalles, Vela confirmó que tanto Bran como Kenneth Vargas —quien también estuvo involucrado al compartir la salida— ya cumplen con un castigo interno. Ambos jugadores fueron relegados del primer equipo hasta nuevo aviso y recibieron una sanción económica.

“Hay un manual de comportamiento que se debe respetar, creemos en los profesionales, vienen con carrera en alza y no vamos a crucificar a nadie. Deben asumir consecuencias de sus actos”, explicó el dirigente en declaraciones a FUTV.

Alajuelense castigó a Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

En esa misma línea, confirmó que tanto Bran como Vargas seguirán formando parte del plantel que dirige Óscar “Machillo” Ramírez, aunque su regreso a las canchas dependerá exclusivamente del DT. “Esperemos que vuelvan a brillar y si no están, es por decisión del cuerpo técnico”, agregó.

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“Son buenos muchachos que cometieron un error grave y los errores traen consecuencias. Deben ser responsables con lo que sucedió y asumirlo con madurez”, cerró Vela, dejando en claro que la sanción ya está en marcha, pero que el futuro de ambos todavía puede reescribirse dentro del club.

En síntesis

Alejandro Bran y Kenneth Vargas fueron sancionados tras el escándalo de indisciplina ocurrido en la madrugada.

Ambos jugadores fueron apartados del primer equipo y recibieron una multa económica.

Alajuelense confirmó que seguirán en el club, pero su regreso dependerá del cuerpo técnico.