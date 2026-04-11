Furia en Alajuelense: la directiva rompió el silencio sobre el caso Kenneth Vargas y lanzó una acusación durísima

Tras confirmarse que Kenneth Vargas formaba parte de la convocatoria de Óscar “Machillo” Ramírez para afrontar el vital duelo ante Sporting FC por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, la cúpula de Liga Deportiva Alajuelense decidió salir a aclarar las aguas.

La directiva del conjunto rojinegro finalmente rompió el silencio sobre el enorme escándalo que se desató en las últimas horas, luego de que el medio La Teja soltara la primicia de un supuesto altercado nocturno que involucraba al atacante con pasado en Herediano.

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León Weinstok, el encargado de romper el silencio

El primero en tomar la palabra para aclarar el panorama fue el directivo León Weinstok, quien desestimó por completo las versiones que ubicaban al jugador en un bar.

“Surgió un rumor y yo creo que no se le puede llamar de otra forma. Es un dicho de un oficial, no sé si cuidacarros, y eso nosotros no lo tomamos serio. Lo que hacemos es verificar, hablar con el jugador que fue contundente, y hubo personas cercanas a la institución que estuvieron en el lugar“, detalló Weinstok, asegurando que las supuestas pruebas para inculpar a Vargas le parecieron “débiles, suaves y variables“.

La Liga respalda a su futbolista (LDA).

El vocero manudo insistió en que no van a sancionar basándose en chismes: “Hicimos una investigación interna que nos llevó a una conclusión de que era un rumor. Buscamos ser contundentes y tener mano firme, pero tampoco injustos. El club ha sido transparente en acciones previas en casos de indisciplina, el semestre pasado el club actuó antes de que fuera público“.

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El letal dardo de Carlos Vela

Si Weinstok se encargó de explicar el proceso interno, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, tomó el micrófono para lanzar una acusación durísima.

Visiblemente molesto por la situación que atravesó el equipo a horas de un partido crucial, el mexicano no se guardó nada: “Me parece un precedente muy peligroso que se publiquen notas sin tener esa certeza. Son chismes, notas que hacen mucho daño porque son nefastas, son mentiras. Hacen mucho daño a la reputación del jugador y del club”.

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“Cuando hemos tenido que asumir errores lo hemos hecho con mucha transparencia y responsabilidad. Del mismo lado, esperamos que cuando suceden este tipo de notas también tengan la responsabilidad de retractarse. Me parece peligroso, no voy a dar clases de periodismo ni mucho menos, pero me parece que nos tomemos las libertades de publicar cualquier cosa sin asumir responsabilidades… no le viene bien a nadie y no es sano para el fútbol costarricense“, sentenció el dirigente manudo.

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En síntesis