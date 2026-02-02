El presidente de Saprissa le pega a Alajuelense donde más le duele con el mensaje que celebra toda la afición morada

Las elecciones presidenciales de Costa Rica concluyeron con la victoria de Laura Fernández, quien superó el 48% de los votos y logró una diferencia amplia frente a sus 19 rivales. Este resultado le permitió asegurar el triunfo en la primera vuelta, dejando sin efecto la posibilidad de una segunda ronda electoral.

En medio de este contexto político, y sin dejar de lado el ambiente futbolero, el presidente de Saprissa, Roberto Artavia, aprovechó la coyuntura para lanzar un comentario dirigido a la Liga Deportiva Alajuelense.

Su mensaje, con tono de provocación deportiva, no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre aficionados y seguidores del fútbol nacional.

ver también “En conversaciones”: Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

ver también Roberto Artavia contó detalles de la salida de Vladimir Quesada de Saprissa: “Muy triste experiencia”

El golpe bajo del presidente de Saprissa a Alajuelense

Durante la jornada electoral, el presidente de Saprissa, Roberto Artavia, respondió con ironía a los comentarios que surgieron en redes y aprovechó el momento para lanzar una chicana a Alajuelense.

Roberto Artavia – Presidente del Saprissa

Mientras acudía a las urnas, Artavia utilizó sus redes sociales para subrayar la relevancia de ejercer el voto y cumplir con el deber ciudadano, destacando además el ejemplo que se debe transmitir a las nuevas generaciones.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, respondió con tono sarcástico a un comentario que cuestionaba su vestimenta al momento de votar, ironizando con la frase “y no me cupo el y fue a Japón…”, una réplica que fue interpretada como una chicana directa a Alajuelense.

Presidente del Saprissa, Roberto Artavia en su cuenta oficial de X

Publicidad

Saprissa no olvida

En su histórica participación en Japón, Saprissa dejó una huella imborrable en el fútbol costarricense al competir en el Mundial de Clubes 2005.

Publicidad

Los morados sorprendió al mundo al finalizar en el tercer lugar del torneo, tras vencer a equipos de gran jerarquía y representar con orgullo a la Concacaf, un logro que aún hoy es recordado como uno de los mayores hitos internacionales del Deportivo Saprissa y que a Alajuelense le dolerá toda la vida.