Aunque logró levantar la 31 con la Liga Deportiva Alajuelense, su continuidad no estaba garantizada y el escenario cambió rápidamente.

La decisión de Machillo Ramírez de no tomarlo en cuenta terminó marcando el rumbo del futbolista, que pese al título quedó descartado del proyecto rojinegro y ahora inicia una nueva etapa.

¿Cuál es el descarte del Machillo Ramírez en Alajuelense que ya tiene club en Costa Rica?

El periodista Kevin Jiménez reveló en su programa Seguimos que Tristán Demetrius continuará su carrera en Guadalupe, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo total.

Según explicó Jiménez, la negociación ya está cerrada, por lo que el jugador se convertirá en nuevo refuerzo del club, a falta únicamente del anuncio oficial.

“Tristan Demetrius va a ser jugador de Guadalupe, ya hay un acuerdo total entre las partes”, fueron las palabras de Kevin Jiménez en Seguimos.

Tristán Demetrius con Alajuelense

Así fue la situación de Tristán Demetrius en Alajuelense

La salida de Tristán Demetrius se dio principalmente por un tema reglamentario y de cupos de extranjeros.

Con la llegada de Pilone, Alajuelense completó el límite de futbolistas extranjeros permitidos para el campeonato nacional, lo que dejó a Demetrius sin espacio al no poseer tampoco la nacionalidad tica.