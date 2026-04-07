Por encima de Lionel Messi: El Salvador consigue en Concacaf el logro que nadie de Centroamérica puede presumir

En este inicio de año, Inter Miami arrastra el saldo positivo que le dejó la conquista de su primera MLS Cup frente a Vancouver Whitecaps (le ganó 3-1 en la final) y el enorme impulso que trae aparejado la inauguración de su nuevo estadio, bautizado como Nu Stadium.

En la apertura del inmueble, su máxima figura y capitán, Lionel Messi, anotó uno de los goles (el otro fue de Luis Suárez) en el agónico empate 2-2 que las Garzas rescataron ante Austin FC por la sexta jornada de la MLS. Y sirvió para aplacar la prematura eliminación de la Concachampions, el gran objetivo.

Este fue su segundo golpe de la temporada, que inició con una derrota 3-0 frente a LAFC del salvadoreño Nathan Ordaz y el guatemalteco Matt Evans. Sin embargo, en las últimas horas fue la propia Concacaf la que le dio otro revés al confirmarle que no es el mejor equipo de Estados Unidos.

El Salvador, por encima de Inter Miami en la MLS

La última actualización del ranking de clubes de la Concacaf, hecha el 6 de abril, bajó a Inter Miami del tercer al séptimo puesto. En marzo, era el mejor equipo estadounidense. Pero ahora tiene 1.238 puntos y a otros dos elencos por encima, con dos representantes de El Salvador, uno de Guatemala y otro de Nicaragua.

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Estos son Seattle Sounders (1.254), que subió tres escaños y cuenta entre sus filas con el excapitán de la selección salvadoreña, Alex Roldán, además del nicaragüense Sebastián Gómez; y LAFC (1.251), ahora una posición más arriba con respecto al mes pasado. Una de sus figuras es el mencionado Ordaz, pero también irrumpe poco a poco en el primer equipo el guatemalteco Matt Evans.

El Top 10 del ranking de clubes de la Concacaf

Con El Salvador como el país de Centroamérica que más jugadores aporta en la cima, así está el ranking de clubes de la Concacaf en abril de 2026.

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