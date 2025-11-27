Ronald Matarrita necesitó solamente 5 palabras para explicar lo que sucede con Elián Quesada en Alajuelense

Mientras la Liga Deportiva Alajuelense celebraba el empate que le permite seguir viva en la final de la Copa Centroamericana, uno de los temas más comentados fuera de la cancha volvió a aparecer: la situación de Elián Quesada.

El lateral izquierdo, fichaje estelar del semestre por su formación en el Arsenal de Inglaterra, continúa acumulando más minutos en el banquillo que en el terreno de juego, algo que ha generado dudas e incluso críticas entre la afición rojinegra.

Ante ese ruido, Ronald Matarrita titular en esa posición y uno de los futbolistas con más experiencia del plantel decidió hablar claro tras el pitazo final en el Morera Soto. Y lo hizo con una frase corta que resume todo lo que, según él, está ocurriendo con su compañero: “Es un tema de adaptación”.

Las declaraciones de Ronald Matarrita sobre Elián Quesada

Según el lateral manudo, llegar desde un entorno futbolístico tan distinto como el inglés requiere tiempo para asimilar conceptos, ritmo, intensidad y lectura de juego dentro del contexto costarricense. “Se habla mucho por lo del Arsenal, pero llegar a un fútbol diferente toma tiempo; a mí también me pasó”, afirmó, remarcando que la presión externa no debe alterar el proceso del joven jugador.

Elián Quesada fue respaldado por Ronald Matarrita. (Foto: LDA)

Matarrita explicó que no se trata de un asunto personal ni de falta de calidad, sino de un proceso natural que él mismo vivió cuando regresó al país. Recordó que, bajo el mando de Alexandre Guimaraes, tardó dos torneos en consolidarse como titular, algo que compartió directamente con Elián Quesada para evitar que interprete su situación como una señal negativa.

Mientras tanto, Óscar Ramírez mantiene su postura: Quesada es un proyecto valioso, pero todavía necesita ajustar detalles tácticos para competir al nivel que exige la Liga en este momento crucial del semestre.