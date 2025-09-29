“Es de valientes”: Creichel Pérez reacciona al escándalo con un mensaje contundente que deja todo claro en Alajuelense

El domingo 28 de sepriembre, Liga Deportiva Alajuelense se vio envuelta en un escándalo sin precedentes. Cuatro jugadores del primer equipo, entre ellos Creichel Pérez y John Paul Ruiz, llegaron al entrenamiento trasnochados y directamente de un bar, en un estado deplorable y con evidente olor a alcohol.

Además, Pérez arribó tres horas tarde a Turrúcares y visiblemente golpeado, presuntamente tras un encontronazo con John Paul Ruiz. La situación obligó a la directiva y el cuerpo técnico de Óscar “Machillo” Ramírez a tomar medidas inmediatas: apartar a los involucrados del viaje a Honduras para enfrentar a Motagua por la Copa Centroamericana.

ver también Apoyo total de la directiva: Machillo Ramírez ya tomó la decisión que define el futuro de los cuatro jugadores de Alajuelense

¿Qué pasará con los manudos apartados?

Más allá de la indignación de los aficionados, el incidente puso en riesgo la continuidad de los jugadores en el plantel profesional. Multas económicas, sanciones internas y posibles exclusiones temporales son algunas de las consecuencias que podrían enfrentar los involucrados, según indicaron fuentes cercanas a la directiva.

Publicidad

Publicidad

Machillo Ramírez definirá el futuro de los involucrados en el escándalo (LDA).

Ahora, la decisión final sobre el futuro de Creichel Pérez, John Paul Ruiz y compañía ha quedado en manos del DT de la Liga, que solicitó a la junta directiva una reunión cara a cara con los futbolistas a su regreso al país. Luego de escuchar sus explicaciones, definirá la sentencia, la cual contará con el respaldo de la cúpula manuda.

Publicidad

ver también “Creichel Pérez llegó golpeado”: todo Alajuelense estalla al conocerse los detalles del escándalo que indigna a Machillo Ramírez

El mensaje de Creichel Pérez

En medio de este escándalo, Creichel Pérez decidió enfrentar la situación de frente y compartió un mensaje en sus historias de Instagram: “Es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí…”.

Publicidad

La historia de Creichel Pérez (Instagram).

Publicidad

ver también Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

Con esto, el talentoso volante ofensivo de 20 años dejó claro que asume su responsabilidad y buscará comenzar a reparar el daño causado dentro del club. Por otro lado, su compañero John Paul Ruiz se pronunció también en redes, pero sin asumir culpa alguna: “El mundo puede fallarte, pero Dios nunca lo hará”.