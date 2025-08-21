Es tendencia:
“No es fácil”: Machillo Ramírez no duda y asegura que los aficionados de Alajuelense se equivocaron

Tras el importante triunfo contra Alianza en El Salvador, Machillo Ramírez habló sin vueltas y se refirió a los aficionados de Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez habló de todo en conferencia.
Machillo Ramírez habló de todo en conferencia.

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria valiosa en condición de visitante tras superar 1-0 al Alianza de El Salvador en la Copa Centroamericana. Sin embargo, el rendimiento del equipo volvió a generar dudas entre los aficionados rojinegros, quienes esperaban una versión más sólida con la llegada de Óscar Ramírez al banquillo.

El experimentado técnico fue claro en sus declaraciones posteriores al compromiso: pidió paciencia y aseguró que muchos seguidores manudos se confundieron al creer que su arribo traería cambios inmediatos.

¿Qué dijo Machillo Ramírez en conferencia de prensa?

Muchos quizá pensaron que con mi llegada a La Liga los cambios iban a ser rápidos…, venimos en una evolución, esto es de trabajo, nos está faltando ser más contundentes en el último cuarto de cancha. No es fácil, lleva tiempo, sabía que esta primera parte del semestre nos iba a costar, explicó Óscar Ramírez.

Si bien el triunfo mantiene a la Liga con opciones firmes en el torneo regional, el rendimiento del plantel evidencia que el proceso apenas comienza. Para el Machillo, la prioridad es consolidar la idea futbolística y devolver al equipo la solidez que lo caracterizó en sus mejores épocas como entrenador rojinegro.

El mensaje es claro: la afición debe moderar la expectativa. Aunque los resultados puedan llegar de forma puntual, Ramírez insiste en que el cambio de modelo y la construcción de un equipo competitivo requieren tiempo y trabajo.

“Será vendido”: Machillo Ramírez sufre la salida de una de las máximas figuras de Alajuelense

“Será vendido”: Machillo Ramírez sufre la salida de una de las máximas figuras de Alajuelense

La Liga, que atraviesa una transición marcada por la incorporación de refuerzos y la búsqueda de regularidad, sabe que la exigencia será máxima en el campeonato nacional y en la Copa Centroamericana. El reto para Ramírez es mantener los resultados mientras su proyecto futbolístico madura, pese a que la paciencia en el Morera Soto nunca ha sido moneda corriente.

