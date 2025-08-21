“Será vendido”: Machillo Ramírez sufre la salida de una de las máximas figuras de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense vive semanas intensas en el mercado de fichajes. Mientras los aficionados esperan la llegada del delantero Ronaldo Cisneros, otro movimiento comienza a inquietar en el camerino manudo: la inminente salida de una de sus principales figuras juveniles.

¿Cuál es el jugador que podría dejar Alajuelense?

Según información confirmada por el periodista Kevin Jiménez, “el joven atacante Kenyel Mitchell será vendido al Minnesota United“, club que actualmente disputa la MLS con gran protagonismo y marcha en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Mitchell, considerado una de las promesas más importantes del fútbol nacional, es representado por el agente Kurt Morsink, quien maneja a varios futbolistas ticos en el extranjero.

De concretarse la negociación, el juvenil daría un salto significativo en su carrera y Alajuelense perdería a un jugador que había ganado protagonismo bajo el mando de Andrés Carevic en Cartaginés y que ahora estaba llamado a ser pieza clave en la era del Machillo.

Kenyel Mitchell jugará en el Minnesota United.

Para el encuentro de hoy ante Alianza, la Liga no lo pondrá a jugar, ya que el acuerdo con uno de los mejores clubes de la MLS será completado en las próximas horas. Resta definir si irá ahora o estará a préstamo hasta final de año.

De confirmarse su salida, el “León” no solo cedería a una de sus joyas más prometedoras, sino que además vería cómo el proyecto de Ramírez inicia con una baja sensible. En tanto, para Mitchell, la oportunidad de recalar en la MLS representaría una vitrina internacional y la posibilidad de consolidarse en un campeonato de gran crecimiento competitivo.