Alajuelense ve venir dos nuevas salidas: una por orden de Machillo Ramírez y otra rumbo al exterior

La directiva de Liga Deportiva Alajuelense ya alcanzó un acuerdo con el delantero mexicano Ángel Zaldívar para que se convierta en el segundo refuerzo de Óscar “Machillo” Ramírez de cara al Torneo Clausura 2026.

Mientras tanto, el campeón de Costa Rica ha confirmado la salida de cinco jugadores del primer equipo: Doryan Rodríguez fue cedido a Puntarenas FC; Johnny Álvarez se desvinculó de la institución; John Paul Ruiz jugará a préstamo en Municipal Liberia; Kenyel Michel partió rumbo al Minnesota United; y Diego Campos no renovó su contrato y firmó con el Bali United. Sin embargo, el éxodo manudo podría continuar con otras dos figuras.

Una salida asegurada y otra por definirse

El primero de los nombres tiene su salida prácticamente asegurada. Se trata de Alberto Toril, delantero español de 28 años que ya se encuentra negociando con la dirigencia rojinegra el finiquito de su contrato en Alajuela.

Con la inminente llegada de Zaldívar, el atacante ibérico no entrará en los planes de Ramírez, y su salida responde también a la necesidad de liberar cupos de extranjeros.

Toril no seguirá en Alajuelense (LDA).

Tras ganar seis títulos con el uniforme rojinegro, Toril podría terminar reforzando a un rival directo. “Sporting FC espera la respuesta del delantero español Alberto Toril, quien negocia su salida de Alajuelense y aparece como una de las prioridades ofensivas del club josefino”, informó el periodista Ferlín Fuentes. Todo se definirá en los próximos días.

El caso Alexis Gamboa

El otro nombre que aparece en el radar de posibles salidas es el de una de las grandes figuras del equipo, a quien Machillo Ramírez desea retener para el Clausura 2026: Alexis Gamboa.

Tras un Apertura 2025 extraordinario, Teletica confirmó que el zaguero de 26 años está siendo sondeado desde el exterior. “Liga Deportiva Alajuelense ha recibido consultas por los servicios del defensor Alexis Gamboa, aunque por ahora no se han concretado ofertas formales”, detallaron.

Alexis Gamboa podría retomar su aventura como legionario (Instagram).

Durante el semestre anterior, Gamboa disputó 30 partidos, marcó un gol y portó la capitanía en diferentes encuentros, consolidándose como una de las piezas más regulares del conjunto rojinegro. Además, fue protagonista en la obtención de la tercera Copa Centroamericana consecutiva y del título número 31 en la historia de la institución. Su continuidad es una prioridad deportiva, pero el mercado todavía puede dar otro golpe en Alajuela.