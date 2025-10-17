Este domingo, se llevará a cabo en el Alejandro Morera Soto la edición número 362 del clásico nacional desde que se disputó por primera vez en 1949. La Liga Deportiva Alajuelense ganó el primero que se jugó en La Cueva por 1-0 en este Apertura 2025.

El Deportivo Saprissa buscará tomarse revancha después de haber cortado una racha positiva sin perder clásicos como local. Ahora, visitará la casa de Alajuelense en búsqueda de cuidar el liderazgo de la Liga Promérica.

El equipo manudo también tiene posibilidades de quedarse con el primer puesto. Por eso, sabe que es una buena oportunidad para ganar y superar a su máximo rival en lo más alto de la tabla. En la previa, la Inteligencia Artificial pronosticó cómo saldrá el clásico.

ver también Alajuelense la celebra: Saprissa recibe la noticia que le trae un gran dolor de cabeza en la previa del clásico nacional

¿Cómo saldrá el clásico entre Alajuelense y Saprissa?

Luego de analizar varios puntos como la localía de Alajuelense, marcadores que se dieron en los últimos clásicos y la tendencia que se dio en este Apertura 2025 cuando la Liga hace de local, la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, dio su veredicto.

“No hay un consenso absoluto, pero una predicción popular se inclina por un resultado muy cerrado o un empate. Resultado más probable (por probabilidades): victoria de Alajuelense o Empate“, reveló. Además, dio un resultado posible: “1-1 o 1-0 a favor de Alajuelense“.

En caso de un empate, será Saprissa quien salga beneficiado porque continuará como líder de la tabla. Una victoria de Alajuelense, en cambio, dejará al equipo de Machillo Ramírez por encima del Monstruo en lo más alto con 24 puntos.

Publicidad