Si bien Joseph Joseph se considera aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense desde muy pequeño, el actual presidente de los manudos en el pasado fue parte del Deportivo Saprissa. El directivo fue llamado desde el conjunto tibaseño y no dudó en ayudarlos.

En una oportunidad, Joseph Joseph se enfrentó al equipo de Galacticos, el cual era integrado mayormente por ex jugadores de Saprissa. Estos se reunían para jugar a la mejenga los sábados.

Un día, el Indoor Club, equipo al que representaba Joseph Joseph, se midió contra los Galacticos. En esta mejenga, el dirigente de Alajuelense tuvo una destacada actuación. Por este motivo, el conjunto integrado por morados decidió llamarlo.

¿Cómo Joseph Joseph llegó a estar en Saprissa?

“En esa mejenga me fue bien, lo hice bien y al final don Carlos Santana se me acercó, me dijo que no tenían portero, porque cuesta encontrar a alguien fiebre en la posición de portero en las mejengas y me dijo que si les podía ayudar”, comentó en una entrevista con FUTV.

“Estuve un tiempo. Cuando se podía, iba. Ahí llegaba gente de todos los equipos, llegaban liguistas, llegaban heredianos, llegaban exjugadores de otros equipos y fue una linda amistad ahí que desarrollé con ellos”, agregó sobre su pasado con Saprissa. De allí, surge la imagen que se hizo viral tiempo atrás con Joseph Joseph siendo parte de los morados.

“Modestia aparte, era porque realmente me gustaba la posición, yo veía videos y al día de hoy, cuando veo un resumen deportivo o cuando veo goles, siempre veo lo que hizo el portero, o qué pudo haber hecho mejor, o cuando hacen algo muy bueno también lo aprecio mucho”, concluyó Joseph Joseph sobre su gusto con la portería.