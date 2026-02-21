Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

Joseph Joseph sorprende a todo Alajuelense y revela la ayuda que le dio a Saprissa: “Cuando podía, iba”

El dirigente de los manudos tuvo una situación especial en la que perteneció al Deportivo Saprissa.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El manudo posó con la camiseta de Saprissa.
© John DuránEl manudo posó con la camiseta de Saprissa.

Si bien Joseph Joseph se considera aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense desde muy pequeño, el actual presidente de los manudos en el pasado fue parte del Deportivo Saprissa. El directivo fue llamado desde el conjunto tibaseño y no dudó en ayudarlos.

En una oportunidad, Joseph Joseph se enfrentó al equipo de Galacticos, el cual era integrado mayormente por ex jugadores de Saprissa. Estos se reunían para jugar a la mejenga los sábados.

Un día, el Indoor Club, equipo al que representaba Joseph Joseph, se midió contra los Galacticos. En esta mejenga, el dirigente de Alajuelense tuvo una destacada actuación. Por este motivo, el conjunto integrado por morados decidió llamarlo.

Rolando Fonseca desafía a Washington Ortega con un polémico mensaje que repercute en Alajuelense: “Es bueno, pero…”

ver también

Rolando Fonseca desafía a Washington Ortega con un polémico mensaje que repercute en Alajuelense: “Es bueno, pero…”

¿Cómo Joseph Joseph llegó a estar en Saprissa?

En esa mejenga me fue bien, lo hice bien y al final don Carlos Santana se me acercó, me dijo que no tenían portero, porque cuesta encontrar a alguien fiebre en la posición de portero en las mejengas y me dijo que si les podía ayudar”, comentó en una entrevista con FUTV.

Estuve un tiempo. Cuando se podía, iba. Ahí llegaba gente de todos los equipos, llegaban liguistas, llegaban heredianos, llegaban exjugadores de otros equipos y fue una linda amistad ahí que desarrollé con ellos”, agregó sobre su pasado con Saprissa. De allí, surge la imagen que se hizo viral tiempo atrás con Joseph Joseph siendo parte de los morados.

Esta es la fotografía de los Galacticos donde aparece Joseph Joseph. La imagen circula con cierta frecuencia en redes sociales.
Publicidad

Modestia aparte, era porque realmente me gustaba la posición, yo veía videos y al día de hoy, cuando veo un resumen deportivo o cuando veo goles, siempre veo lo que hizo el portero, o qué pudo haber hecho mejor, o cuando hacen algo muy bueno también lo aprecio mucho”, concluyó Joseph Joseph sobre su gusto con la portería.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa vs. Alajuelense: alineaciones para el Clásico Nacional del Clausura 2026
Costa Rica

Saprissa vs. Alajuelense: alineaciones para el Clásico Nacional del Clausura 2026

Alajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense recibe la sentencia que puede costarle el clásico

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 antes del clásico entre Saprissa y Alajuelense por la Fecha 8
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 antes del clásico entre Saprissa y Alajuelense por la Fecha 8

Lo que Hernán Medford necesitaba: Saprissa lanza el anuncio de última hora que puede definir el clásico
Deportivo Saprissa

Lo que Hernán Medford necesitaba: Saprissa lanza el anuncio de última hora que puede definir el clásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo