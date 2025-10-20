Es tendencia:
Ni Guimaraes ni Carevic: Machillo Ramírez consiguió lo que ningún otro entrenador pudo en estos años

Luego de haber vencido otra vez a Saprissa, Machillo Ramírez obtuvo un reconocimiento que ningún otro DT de Alajuelense pudo.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez y un récord único. (Foto: UNAFUT)
Machillo Ramírez y un récord único. (Foto: UNAFUT)

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a golpear la mesa en el fútbol costarricense tras vencer con autoridad a su eterno rival, el Deportivo Saprissa, en el clásico nacional disputado en el Morera Soto.

Más allá del resultado, la gran noticia es que el técnico rojinegro, Óscar Ramírez, alcanzó una marca que ningún otro entrenador manudo había logrado en los últimos años. Y es una demostración enorme de su nivel en los clásicos.

¿Qué consiguió Machillo Ramírez que ningún otro DT pudo?

Desde su regreso al banquillo de la Liga, el Machillo ha enfrentado a Saprissa en cinco clásicos, con un balance espectacular: tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota. Un registro que no solo consolida su proyecto, sino que también rompe con una tendencia que había marcado a los técnicos anteriores del club.

Para dimensionar el logro, basta revisar los números de quienes lo precedieron. Bajo el mando de Andrés Carevic, Alajuelense disputó 10 clásicos, ganando solo 4, empatando 2 y perdiendo 4. Aunque el argentino logró victorias importantes, su irregularidad ante Saprissa fue uno de los factores que siempre generó dudas entre los aficionados.

En el caso de Alexandre Guimaraes, los registros fueron más equilibrados, pero tampoco dominantes: 7 clásicos, con 2 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Por su parte, el uruguayo Fabián Coito solo dirigió 3 enfrentamientos ante los morados, sin poder ganar ninguno, un empate y dos derrotas, mientras que Albert Rudé, en su paso por el Morera Soto, tuvo 7 clásicos, de los cuales apenas ganó 1, empató 3 y perdió 3.

Frente a todos ellos, la racha de Ramírez luce impresionante. Cinco clásicos sin perder, con la Liga mostrando solidez táctica, equilibrio en defensa y eficacia en ataque, son el reflejo del sello que caracteriza al Machillo, y que quedó visto en su arenga que no salió en televisión.

El triunfo más reciente, con una actuación contundente que incluyó una lección táctica sobre el Saprissa de Vladimir Quesada, ratifica su momento. En un ambiente donde los clásicos suelen definir proyectos, Ramírez ha devuelto a Alajuelense la autoridad en los partidos más importantes del país.

