Fue la figura de Alajuelense contra Saprissa, se convertirá en legionario y ya le confirmaron un contrato millonario: “Muy feliz”

Una de las piezas claves que tiene Alajuelense en su plantilla seguirá su carrera en el exterior y ya le preparan un salario millonario.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Figura de Alajuelense tendrá contrato millonario. (Foto: LDA)
El Clásico Nacional dejó una de las actuaciones más brillantes del torneo y tuvo como protagonista a una de las jóvenes joyas de Liga Deportiva Alajuelense. En una noche redonda para los manudos, el extremo Kenyel Michel fue la gran figura del triunfo ante Saprissa, marcando un doblete que lo consagra como uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol costarricense.

Michel fue un tormento para la defensa morada. Su velocidad y capacidad de definición marcaron la diferencia ante zagueros de jerarquía como Pablo Arboine y Kendall Waston, quienes no lograron contenerlo.

El contrato millonario que le espera a Kenyel Michel

La gran noticia para el futbolista es que este brillante presente será también el cierre de su etapa con Alajuelense, ya que a partir de 2026 se incorporará al Minnesota United de la MLS, equipo con el que ya tiene un acuerdo firmado. Según información de La Nación, la transferencia de Michel alcanzó los $1,3 millones, una cifra que la coloca entre las más altas en la historia del club.

A sus 21 años, Kenyel Michel no solo se consolida como figura de Alajuelense, sino que también asegura su salto al fútbol internacional con un contrato millonario, cumpliendo así uno de los grandes sueños de su carrera.

Kenyel Michel cobrará un gran salario en el Minnesota United. (Foto: Kevin Jiménez)

Además de su gran momento técnico, el extremo habló y destacó que vive un excelente estado físico, lo que ha sido clave para potenciar su rendimiento: “Estoy trabajando fuerte la parte física, eso fue trascendental. Ya tenemos la idea de juego, tenemos que trabajar más fuerte. Debemos sacar los puntos”.

El propio Óscar Ramírez reconoció que sigue al futbolista desde su etapa en Cartaginés, destacando su capacidad para desequilibrar en el último cuarto de cancha.

