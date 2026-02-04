Es tendencia:
Lo dirigieron Hernán Medford y Machillo Ramírez, salió campeón con Saprissa y dice lo que nadie se anima del DT de Alajuelense: “No existe”

Uno de los jugadores que mejor conoce a los dos técnicos reveló detalles de ambos y no dudó a la hora de compararlos.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

¿Medford o el Machillo? ¿Quién es mejor?
¿Medford o el Machillo? ¿Quién es mejor?

Hernán Medford volvió al Deportivo Saprissa después de 20 años. Aún con el recuerdo fresco de los títulos obtenidos y de aquella mítica actuación en el Mundial de Clubes de Japón 2005, el Pelícano aún no debutó y ya les devolvió la esperanza a los morados.

El DT, que fue presentado ayer y llega en reemplazo de Vladimir Quesada, debutará posiblemente este jueves por el Torneo de Copa en el que será su primer juego en el banquillo morado en casi dos décadas. Por aquel entonces, como ayudante lo tenía a Óscar Machillo Ramírez, justamente, actual timonel de la Liga Deportiva Alajuelense.

Jugó en Saprissa, pero se retiró para hacer historia en el cine de Costa Rica interpretando al Machillo Ramírez

Y fue un campeón y leyenda de la S quien rememoró aquellas épocas y no dudó no sólo en compararlos sino en echar por tierra el mito que reza que era el Machillo el estratega detrás de Medford.

‘El Machillo Ramírez era mejor que Hernán Medford? “La leyenda no existe”

Allan Alemán, integrante de aquella planilla que comandó Medford con Ramírez como ayudante táctico, habló en las últimas horas y fue contundente para responderles a los que dicen que el bueno detrás de la dupla era el Macho

Yo le puedo decir, en lo personal, que con Hernán he ganado todo, que en Honduras no tuvo a Óscar Ramírez, en Guatemala tampoco, en Heredia no tuvo a Óscar, entonces digamos que esa leyenda no existe”, aseguró Alemán en el programa La Platea.

Allan Alemán forma parte de la historia grande de Saprissa. (La Teja)

Allan Alemán forma parte de la historia grande de Saprissa. (La Teja)

“En un cuerpo técnico se sabe que hay trabajos que hacen los asistentes, pero ya en otra cosa entra el entrenador. ¿En qué ayudaba mucho Óscar a Hernán? En videos que en ese tiempo se empezaban a hacer o en pequeños detalles como trabajos extras con delanteros o en la línea de 4”, explicó Alemán. 

“Entonces mucha gente que no estuvo ahí puede decir eso, pero la realidad no era esa”, concluyó Alemán, que con al camiseta del Monstruo ganó cuatro títulos, jugó 60 partidos y anotó cinco goles.

