El empate 3-3 entre Deportivo Saprissa y Pérez Zeledón no solo dejó goles, remontada y preocupación en Tibás. También dejó una frase de Vladimir Quesada que rápidamente se leyó como un mensaje directo hacia Alajuelense y, en particular, hacia Óscar Ramírez.

En conferencia de prensa, el técnico morado analizó el irregular arranque del Monstruo en el Clausura 2026, donde apenas ha conseguido una victoria en cinco partidos. Sin embargo, más allá del resultado, Vladimir Quesada aprovechó una consulta para marcar una clara diferencia con otros entrenadores del medio que han justificado su presente apelando a la falta de tiempo de trabajo.

¿Qué fue lo que dijo Vladimir Quesada en conferencia?

“Si yo le contestara, como otros colegas, que necesitamos tiempo, usted no me diría nada, pero nosotros somos Saprissa”, lanzó Quesada, en una respuesta que rápidamente encendió las redes.

Esto en referencia a queen las últimas semanas, Machillo Ramírez ha explicado el inicio irregular de Liga Deportiva Alajuelense señalando el poco descanso tras el cierre del 2025, el calendario apretado y la dificultad para entrenar con regularidad. Argumentos que han sido reiterados desde el banquillo rojinegro.

La frase se interpretó las palabras de su entrenador como una defensa del ADN saprissista: en Tibás no hay excusas, solo resultados. Quesada fue más allá y reconoció que el momento está lejos de lo esperado.

“Estos resultados no son los que imaginábamos. Para nuestra afición esto no es normal”, agregó, dejando claro que entiende la presión y la exigencia que implica dirigir al club más ganador del país.

