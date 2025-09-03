Washington Ortega cuenta lo que nadie sabía sobre su decisión de extender contrato con Alajuelense

La renovación de Washington Ortega con Liga Deportiva Alajuelense hasta 2028 no solo tiene que ver con lo deportivo. Fue una gran noticia para Machillo Ramírez debido a que el arquero uruguayo se ha convertido en figura indiscutible en el arco rojinegro.

El charrú dio una entrevista con la oficina de prensa de la Liga y reveló que los motivos extra cancha fueron determinantes para tomar la decisión de quedarse en Costa Rica por tres años más.

¿Por qué Washington Ortega decidió renovar con Alajuelense?

“La verdad muy contento, mi familia también. Desde el día uno que llegamos nos ha tratado la gente muy bien, nos ha hecho estar como en casa, entonces creo que tenía que quedarme. Lo hablamos mucho con la familia y la verdad es que estamos muy contentos de hacerlo”, comentó el arquero de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

A Washington Ortega le preguntaron cómo fue que logró identificarse tan rápido con el club y su respuesta dejó en claro que el cariño mutuo con los manudos fue clave: “Quería sentirme identificado con el club, siempre en los clubes que he estado intento sentirme así y acá encontré todo eso. Ese cariño mutuo que a veces uno no lo espera y se da. Desde el primer día que llegué dije que iba a trabajar al máximo para darle lo mejor al club y defenderlo de la mejor manera”.

Tweet placeholder

Publicidad

El portero agregó que su objetivo es representar con orgullo los colores rojinegros y que espera que el futuro traiga alegrías compartidas. “Gracias a Dios las cosas se van dando, pero estoy muy contento de estar acá, de representarlos. Ojalá la vida y el de arriba nos regalen muchas cosas hermosas”, subrayó.

Publicidad

ver también “Sólida trayectoria”: Alajuelense cierra el refuerzo que ningún manudo vio venir para un puesto clave

Más que fútbol: una vida en Costa Rica

La decisión de renovar también pasó por la comodidad que su familia encontró en el país: “Es un país muy parecido al uruguayo, mi familia está muy contenta y bueno, le gusta más quizás hasta que Bogotá. La familia es importante, sobre todo para estas decisiones”.