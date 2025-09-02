Alajuelense lo hace oficial: Machillo Ramírez recibe una gran noticia después de su mejor semana en la Liga

La Liga Deportiva Alajuelense vive días de fiesta y su entrenador, Óscar Ramírez, recibió una noticia que le pone el broche de oro a lo que ha sido su mejor semana desde que regresó al banquillo rojinegro.

¿Cuál es la gran noticia que recibió Machillo Ramírez?

El club confirmó este martes por la noche la renovación del arquero uruguayo Washington Ortega hasta el 2028, asegurando así la continuidad de una de las figuras más determinantes del Apertura 2025.

Un portero que llegó para quedarse

Ortega, de 30 años, arribó a Alajuelense en febrero del 2025 por recomendación de Alexandre Guimarães. Desde su primer partido se adueñó del marco y no volvió a soltar la titularidad.

En apenas unos meses, ya levantó dos trofeos con los manudos: la Copa de Costa Rica en marzo ante Puntarenas FC y la Recopa en julio frente a Herediano. Su solidez bajo los tres palos y sus actuaciones decisivas en momentos clave lo convirtieron en uno de los grandes aciertos de la dirigencia en este año.

Una semana perfecta para Machillo

La renovación de Ortega llega en el momento justo. En la última semana, Alajuelense logró dos hitos: la clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y una victoria en el clásico nacional contra Saprissa, que desató la euforia en el Morera Soto. También que logró lo que ningún otro equipo de Centroamérica pudo en el ranking de Concacaf.

Ahora, con la seguridad de contar con su portero estelar por tres años más, Machillo Ramírez puede mirar al futuro con tranquilidad, sabiendo que la Liga tiene asegurado a un guardián confiable para seguir soñando con más títulos.