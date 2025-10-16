Cerca de Saprissa: Javon East sorprende con el mensaje que ilusiona a todos los morados

La noche del miércoles, en el siempre complicado Estadio Carlos Ugalde, el Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada se impuso 2-0 sobre AD San Carlos, logrando una victoria tan trabajada como necesaria.

Con goles de Ariel Rodríguez y Mariano Torres —este último con un remate antológico desde atrás de mitad de cancha—, el Monstruo volvió a demostrar fuera de casa y consolidó su liderato en solitario del Torneo Apertura 2025 con 23 puntos.

ver también A Vladimir Quesada le preguntaron por el golazo de Mariano Torres y lo terminó comparando con una leyenda de Saprissa

Saprissa empieza a soñar con la 41

La sensación que se respira en Tibás es la de un equipo que vuelve a creer. Tras un año sin títulos, el Saprissa empieza a ilusionarse con la estrella 41, un objetivo que significa mucho más que una copa.

Saprissa vuelve a soñar (Deportivo Saprissa).

Es que campeonar en el Apertura 2025 equivaldría a cortar la hegemonía de un Herediano bicampeón y volver a poner al club en lo más alto del fútbol costarricense, antes de que lo consigan rivales directos como Alajuelense o Cartaginés.

Javon East se mantiene cerca y alimenta la ilusión

En este contexto, un viejo conocido del saprissismo se sumó al festejo a miles de kilómetros de distancia. El delantero Javon East, hoy jugador del Hapoel Haifa de Israel, demostró que su vínculo con el Monstruo sigue más vivo que nunca.

Publicidad

Publicidad

Tras el pitazo final en San Carlos, el jamaicano sorprendió en redes sociales con un mensaje que enloqueció a los morados: en la publicación oficial del club en Instagram, donde se celebraba el triunfo, escribió “💜💜💜 41 …💜💜💜”.

El mensaje de Javon East para los morados (Instagram):

Publicidad

En cuestión de horas, el comentario de Javon sumó cerca de 100 me gusta, reflejo del aprecio que la afición mantiene por quien fue uno de los delanteros más prolíficos de los últimos años en el Ricardo Saprissa.

Publicidad

ver también Tenés que cerrar el estadio: Mariano Torres dice lo que nadie en Saprissa esperaba de su golazo a San Carlos

Por ahora, el caribeño continúa su camino en el Hapoel Haifa, donde esta temporada lleva 2 goles y 1 asistencia en 6 partidos de la primera división israelí. Mientras tanto, en Tibás, los aficionados mantienen vivo el sueño de volver a verlo nuevamente vestido de morado y con una S en el pecho.