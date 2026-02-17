Es tendencia:
En España le advierten a Costa Rica el peor problema de contratar a Robert Moreno para La Sele: “Es un poco extraño”

En su país natal, Robert Moreno es criticado por un hecho que puede perjudicar su llegada a Costa Rica.

Por Juan Fittipaldi

En España lo ratificaron.
Rónald González ya se encuentra en Europa, junto a una comitiva de la Fedefútbol, para reunirse con los dos candidatos para dirigir a la Selección de Costa Rica. El director de selecciones nacionales estará con Robert Moreno y también con Patrick Kluivert.

Desde el momento que surgieron ambos nombres, el del español es el que ha tomado más fuerza para asumir. Sin embargo, varios hechos puntuales a lo largo de su carrera despertaron muchas dudas a los aficionados costarricenses a la hora de aprobarlo.

Y es que Robert Moreno fue despedido del Sochi de Rusia por la utilización de la inteligencia artificial. Un ex directivo del cuadro ruso confirmó que acudía a Chat GPT para planificar entrenamientos y armar las alineaciones. El DT lo desmintió y comentó que lo hacía para traducir del ruso al español.

Recientemente, el periodista Diego Plaza, de El Chiringuito de Jugones, dialogó con La Nación e hizo referencia a los problemas de Moreno con el uso de la inteligencia artificial. Se vio sorprendido por el interés de La Sele en contar con sus servicios.

En España confirman que Robert Moreno es amante de la inteligencia artificial

Me sorprende un poco, es un poco extraño. Acá en España lo conocemos poco y él se ha dejado conocer poco, además. Lo que te puedo decir es que es amante de la inteligencia artificial”, confirmó el periodista español acerca de lo que tanto le preocupa a Costa Rica.

Además, contó que tuvo un problema con el actual DT del PSG: “Fue segundo de Luis Enrique; luego quedó como entrenador definitivo de España y al final surgió un conflicto con Luis Enrique. En Rusia, en el Sochi, no tuvo mucho éxito“.

