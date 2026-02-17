“Le cerraron las puertas”: Referente de Saprissa revela la polémica decisión que le prohibió el regreso a un campeón

En el entorno del Deportivo Saprissa volvió a instalarse un debate que toca fibras sensibles en la historia reciente del club. Esta vez no se trata de un resultado ni de una decisión táctica, sino de algo más profundo: el regreso de sus campeones. Un referente morado decidió romper el silencio y apuntar directamente a lo que considera una política que, durante años, habría bloqueado el retorno de figuras emblemáticas a Tibás.

La denuncia de un referente de Saprissa

Allan Alemán no esquivó el tema durante su participación en el programa La Platea. El exjugador lanzó un señalamiento directo hacia la anterior administración encabezada por Juan Carlos Rojas, responsabilizándola de cerrar la puerta a varios exfutbolistas que manifestaron su intención de volver.

“Yo no tengo nada contra la directiva anterior de Saprissa, porque conmigo nunca fueron malas personas, bueno, me echaron, pero no fueron malas personas después de ahí, pero yo me pongo a pensar y vea: Yeltsin quiso volver y nada, Randall Azofeifa, le cerraron las puertas, Hernán le cerraron las puertas, Bolaños, le cerraron las puertas, yo no sé por qué a todos los que estaban antes cuando quisieron volver, no estaba abierto el camino, no entiendo por qué”, expresó Alemán sin rodeos.

Allan Alemán habló sobre la anterior directiva de Saprissa.

En esa lista aparecen nombres pesados en la historia reciente del club. Yeltsin Tejeda, Randall Azofeifa, Hernán Medford y Christian Bolaños son futbolistas que marcaron etapas exitosas. En el caso de Bolaños, aunque posteriormente regresó, cuando volvió de Europa en 2014 fue Cartaginés quien primero le abrió espacio, no el cuadro tibaseño. Ese detalle alimenta la percepción de que existía una barrera invisible para quienes intentaban regresar al camerino morado.

ver también Alajuelense en alerta máxima: Saprissa sacude la previa del Clásico Nacional con la noticia que necesitaba Hernán Medford

Las declaraciones de Alemán coinciden con lo expresado semanas atrás por Wálter Centeno, quien aseguró haber notado mayor apertura desde la llegada de Roberto Artavia a la presidencia. Ese contraste sugiere un cambio de rumbo en la relación entre la institución y sus exfiguras. La polémica queda instalada: ¿hubo realmente puertas cerradas para campeones que querían volver?

Publicidad