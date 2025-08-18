Machillo Ramírez se cansó: confirman una salida de último momento en Alajuelense que nadie vio venir

El camerino de la Liga Deportiva Alajuelense volvió a sacudirse con una noticia inesperada en pleno torneo. Cuando todo parecía apuntar a que la Liga iba a mantener la base de su plantel bajo la conducción de Óscar Ramírez, trascendió la salida de un futbolista que hasta hace poco era considerado uno de los referentes del ataque rojinegro.

La noticia tomó por sorpresa a la afición manuda, que en las últimas semanas ya había visto tensiones dentro del grupo. Primero, la derrota en Copa Centroamericana ante Plaza Amador, luego el polémico gesto de un delantero contra la afición y la sanción económica correspondiente, y ahora, de manera abrupta, una baja en la planilla que abre interrogantes sobre la gestión interna del equipo.

¿Cuál es el futbolista que se va de Alajuelense?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el jugador en cuestión es Jonathan Moya, quien no seguirá en Alajuelense y este mismo lunes se despidió del plantel.

De acuerdo con la información, el atacante tendría una opción muy avanzada para continuar su carrera en el exterior, concretamente en el fútbol de Arabia Saudita, donde negocia los últimos detalles de su fichaje.

Un golpe al ataque manudo

La partida de Moya se da en un momento clave para el equipo dirigido por Óscar Ramírez, que busca solidez ofensiva tras un arranque irregular. Su salida, además, genera debate por la rápida sucesión de acontecimientos: del conflicto con la afición y su sanción interna, a la despedida casi inmediata.

Lo que viene para Alajuelense

Con la baja de un delantero de experiencia, la Liga deberá ajustar su esquema ofensivo y probablemente salir al mercado en busca de un reemplazo. Mientras tanto, la atención se centrará en cómo el Machillo logra reacomodar su plantel y mantener la competitividad en medio de turbulencias.