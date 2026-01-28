“Irme vendido”: Anthony Hernández revela la oferta lejos de Alajuelense que nadie tenía en los planes

Anthony Hernández sumó sus primeros minutos en el Torneo Clausura 2026 con Alajuelense durante la victoria 1-3 ante Guadalupe, marcando así su regreso a la competencia oficial.

No obstante, cuando el mercado de fichajes estaba cerca de cerrarse, el propio futbolista sorprendió al revelar que existió una oferta para salir de la Liga.

¿Cuál oferta reveló Anthony Hernández lejos de Alajuelense?

Anthony Hernández explicó que durante el mercado se acercaron varios equipos interesados en contar con sus servicios, aunque ninguna negociación llegó a concretarse.

El jugador reveló que existieron opciones de préstamo desde China y Chile, alternativas que valoraba positivamente, aunque finalmente no prosperaron por decisiones tomadas a nivel de clubes.

Anthony Hernández – Alajuelense

“Se me acercaron varios equipos aunque no hubo nada concreto, hubo una opción de préstamo pero al final no se dio bien, ahora toca seguir hasta que Dios decida cuándo sea el momento correcto”, comentó Hernández

“Había una opción de préstamo de China y otra de Chile. A mí me gustaría obviamente irme vendido, pero de todas maneras ir a préstamo también es una opción muy buena“, aseveró.

“Al final esto fue entre los clubes, no tuve nada que ver en esa decisión final. Toca seguir adelante, estoy en un buen equipo como es la Liga, muy agradecido por quedarme porque sé que va a ser un buen campeonato“, finalizó Anthony Hernández

Contrato con Alajuelense

Recordemos que Anthony Hernández tiene vínculo contractual con Liga Deportiva Alajuelense hasta el 30 de junio de 2026, luego de su llegada en julio de 2023.