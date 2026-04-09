Mientras Alajuelense le paga más de 20 mil dólares a Ángel Zaldívar, esto es lo que gana Cubo Torres en Liberia por ser uno de los goleadores del torneo

En el fútbol de Costa Rica hay comparaciones que dicen más que cualquier tabla de posiciones. Y en pleno Clausura 2026, dos nombres ponen sobre la mesa una de esas historias que mezcla números, rendimiento y decisiones que empiezan a hacer ruido, sobre todo en la Liga Deportiva Alajuelense.

Por un lado está Ángel Zaldívar, fichaje de peso de la Liga, llegado desde México con el cartel de refuerzo de lujo. Su salario no pasa desapercibido, con cifras que rondan entre los 22 y 23 mil dólares mensuales, una inversión que lo coloca entre los mejor pagados del campeonato.

Sin embargo, los números dentro de la cancha no han acompañado esa expectativa. En 12 partidos disputados, el delantero registra 3 goles y una asistencia, cifras que, sin ser malas, quedan lejos de lo que se esperaba de un jugador con ese perfil y ese costo.

La diferencia de rendimiento y salarial con Cubo Torres

Del otro lado aparece Cubo Torres, en una realidad completamente distinta. El delantero de Liberia vive un gran momento, siendo una de las principales figuras del equipo que hoy complica directamente a Alajuelense en la lucha por los puestos de clasificación.

Erick Torres es el segundo goleador del torneo. (Foto: Unafut)

Sus números hablan por sí solos. En 14 partidos del Clausura 2026, suma 6 goles y una asistencia, colocándose como el segundo máximo goleador del torneo. Un rendimiento que lo convierte en pieza clave para su equipo en este tramo decisivo.

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En tono paródico, la comparación es inevitable. Mientras uno cobra como estrella internacional, el otro rinde como tal sin necesidad de cifras millonarias. Porque lo más llamativo de todo es el salario de Torres, que no supera los 5 mil dólares mensuales.

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La diferencia es clara y abre el debate. En Alajuelense invierten fuerte buscando resultados inmediatos, mientras que en Liberia encuentran rendimiento con una apuesta mucho más austera. Dos caminos distintos, dos realidades opuestas. Y en medio de todo, una pregunta que empieza a instalarse sola. En el fútbol tico, ¿vale más lo que cuesta un jugador o lo que realmente produce en la cancha?

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Datos Claves

Ángel Zaldívar percibe un salario mensual de entre 22 y 23 mil dólares en Alajuelense.

percibe un salario mensual de entre en Alajuelense. Cubo Torres registra 6 goles y una asistencia en 14 partidos del Clausura 2026.

registra y una asistencia en 14 partidos del Clausura 2026. El delantero Cubo Torres tiene un salario que no supera los 5 mil dólares mensuales.