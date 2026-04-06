Liberia va por todo: Cubo Torres necesitó solo dos palabras para calentar los partidos con Saprissa y Alajuelense

Este lunes por la noche, Erick “Cubo” Torres fue protagonista central con su doblete en la arrolladora victoria 5-1 de Municipal Liberia ante San Carlos, que le permitió a los coyotes llegar a 21 puntos y destronar a Liga Deportiva Alajuelense del cuarto lugar del Torneo Clausura 2026.

Además del mencionado logro, el delantero mexicano llegó a seis goles en catorce partidos y trepó al segundo lugar de la tabla de máximos artilleros que lidera Marcel Hernández, de Club Sport Herediano, con ocho tantos.

Este resurgir de Torres a sus 33 años llega en un momento inmejorable para el equipo liberiano, tendiendo en cuenta que deberá defender su posición en la tabla ante rivales de peso en las últimas cuatro jornadas, entre los que destacan Deportivo Saprissa y Alajuelense.

Cubo Torres le dejó una feroz advertencia a Saprissa y la Liga

Consultado sobre el encuentro que le espera a Liberia este domingo 12 de abril, frente a Saprissa y en La Cueva, Erick Torres afirmó: “Para nosotros es una revancha. Es una final más también por el objetivo que tenemos, por seguir peleando en la clasificación, por seguir estando en los primeros cuatro”.

Recordemos que los dirigidos por José Saturnino Cardozo perdieron 1-0 ante los morados en la séptima jornada. De ahí también la espina del ex Chivas, quien definió con dos palabras los partidos que se vienen en diálogo con Radio Monumental: “Van a ser unas guerras totales. Y es luchar, es ir a pelear con todos”.

Después de medirse a la escuadra de Hernán Medford, Liberia recibirá a Cartaginés (domingo 19 de abril), visitará a Sporting en Grecia (martes 21) y cerrará su participación en la fase regular como local frente a la Liga (viernes 24). De lograr el objetivo, disputarían las semifinales por segundo torneo consecutivo.

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Para ello, Torres sabe que debe aportar como mejor sabe: “Agradecido con mis compañeros, que son los que me ayudan a estar ahí peleando. Es uno de los objetivos del equipo también con el profe Cardozo, que los delanteros estén peleando el goleo. Muy contento, espero seguir sumando con buenas actuaciones y goles, que es para lo que me trajeron. Hay que seguir trabajando, quedan cuatro partidos, arriba está Marcel, que es un matón del área también, hay que meter presión“, cerró.

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En síntesis

“Guerras totales”: tras su doblete ante San Carlos, el goleador mexicano de Liberia advirtió que los duelos ante Saprissa y Alajuelense serán batallas decisivas por el boleto a semifinales.

tras su doblete ante San Carlos, el goleador mexicano de advirtió que los duelos ante Saprissa y Alajuelense serán batallas decisivas por el boleto a semifinales. Acecha el liderato de goleo: con 6 tantos, Erick “Cubo” Torres trepó al segundo lugar de la tabla de artilleros del Clausura 2026, poniéndole presión al líder Marcel Hernández (8).

con 6 tantos, trepó al segundo lugar de la tabla de artilleros del Clausura 2026, poniéndole presión al líder (8). Calendario de finales: el equipo de José Saturnino Cardozo defenderá su cuarto lugar en un cierre de infarto que incluye visitas a La Cueva y a Grecia, cerrando la fase regular ante la Liga.