Un refuerzo más para Machillo Ramírez: la noticia que ilusiona a Alajuelense con volver al cuarto lugar del Clausura 2026

Alajuelense atraviesa un momento delicado en la recta final del Torneo Clausura 2026. El equipo necesita sumar puntos con urgencia para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Los dirigidos por Machillo Ramírez se ubican en el quinto lugar, fuera de la zona de semifinales, por lo que cualquier tropiezo en los próximos partidos podría resultar determinante.

Sobre este escenario, el regreso de una pieza importante puede convertirse en un impulso anímico y deportivo para una Liga que está obligada a reaccionar en el momento más decisivo del torneo.

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¿Qué refuerzo recibe Machillo Ramírez en la recta final del Clausura 2026?

Jeison Lucumí ha regresado a los entrenamientos tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas desde el 18 de febrero de 2026. Durante su ausencia, el jugador se perdió un total de nueve jornadas.

Ahora, ya recuperado, estaría disponible para el próximo compromiso ante Sporting, según lo que se informó desde Teletica. Además esto también representa una opción importante para el Machillo Ramírez de tener variantes en ataque.

Jeison Lucumí – Alajuelense

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Lucumí con cuentas pendientes ante Sporting

Justamente, el último partido que disputó Jeison Lucumí antes de lesionarse fue ante Sporting, en el duelo de la primera vuelta que Alajuelense perdió 1-2.

Ahora, con su regreso, el jugador tendrá la oportunidad de buscar revancha en un enfrentamiento que será clave para las aspiraciones de los rojinegros.

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¿Cuándo juega Alajuelense contra Sporting en el Clausura 2026?

Alajuelense enfrentará a Sporting el sábado 11 de abril en condición de visitante, en el estadio Ernesto Rohrmoser. El partido corresponde a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

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Datos claves

Regreso clave: Jeison Lucumí volvió a los entrenamientos tras superar una lesión muscular.

tras superar una lesión muscular. Tiempo fuera: El jugador estuvo ausente desde el 18 de febrero de 2026 y se perdió nueve jornadas .

El jugador estuvo ausente desde el y . Disponible para competir: Ya está listo para enfrentar a Sporting, aportando variantes ofensivas para el equipo.