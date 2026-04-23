“Mantener confidencial”: el mensaje del agente de Joel Campbell que enciende la incertidumbre en Alajuelense

El cierre del Clausura 2026 no solo define posiciones en la tabla para Liga Deportiva Alajuelense, también empieza a marcar el futuro de algunas de sus figuras más importantes. Y en ese escenario, el nombre de Joel Campbell vuelve a instalarse con fuerza, esta vez rodeado de incertidumbre y decisiones que podrían cambiar el rumbo del club en los próximos meses.

Aunque para algunos, el futuro de Joel Campbell en Alajuelense parece estar definido, Joaquim Batica, agente del atacante de la Liga, dio una entrevista con Teletica y lejos de cerrar el tema, lo abrió aún más.

¿Qué dijo el agente de Joel Campbell sobre la continuidad del delantero?

“Como todos los futbolistas que terminan contrato, Joel está en el mercado nacional e internacional desde el mes de enero”, explicó Batica, dejando en claro que el delantero ya es libre de escuchar propuestas. Una frase que confirma lo que muchos intuían: su futuro no está atado exclusivamente a Alajuelense y dependerá de lo que ofrezca el mercado.

Pero el punto que más ruido generó fue otro. “Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre su futuro”, aseguró el agente, alimentando la incertidumbre en un momento donde el club necesita certezas. Porque no se trata de un jugador más, sino de una figura con peso, experiencia y recorrido internacional, cuya continuidad o salida puede impactar directamente en el proyecto deportivo.

Joaquim Batica habló del futuro de Joel Campbell. (Foto: X)

Batica fue todavía más allá al referirse al proceso actual. “Todavía estamos analizando el mercado y las diferentes opciones. Todo debe mantenerse confidencial hasta que sea oficial”, afirmó, en una frase que rápidamente empezó a circular con fuerza. Ese “mantener confidencial” no solo sugiere que hay conversaciones en curso, sino que también abre la puerta a escenarios que todavía no salen a la luz pública.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, los números no respaldan la importancia y la inversión que hicieron por Joel Campbell en el club. A sus 33 años, acumula tres temporadas en la Liga, donde, más allá de levantar títulos, no se destacó como la figura que era cuando llegó.

ver también Polémica en Alajuelense: figura del plantel toma una postura contra Machillo Ramírez en medio de la definición del torneo

La continuidad de Joel Campbell no depende solo de una negociación, sino de un contexto donde el mercado, las expectativas y las decisiones personales se cruzan constantemente. Y con su agente pidiendo mantener todo en reserva, la única certeza por ahora es que la historia todavía no tiene un final escrito.

Publicidad

Datos Claves

El delantero Joel Campbell finaliza su contrato con Alajuelense y evalúa opciones en el mercado.

finaliza su contrato con y evalúa opciones en el mercado. El agente Joaquim Batica confirmó que el futbolista de 33 años no ha tomado decisiones.

confirmó que el futbolista de no ha tomado decisiones. Campbell suma tres temporadas en el club sin consolidarse como la figura determinante esperada.