“Listo el finiquito”: el futuro de Joel Campbell en Alajuelense parece estar definido y así lo reveló Kevin Jiménez

El paso de Joel Campbell por Alajuelense en este Clausura 2026 ha estado por debajo de lo esperado, considerando la jerarquía con la que llegó al club. Con la camiseta número 10 y su experiencia internacional, se proyectaba como una pieza determinante.

La situación de Joel Campbell en Alajuelense parece acercarse a un desenlace definitivo, según reveló el periodista Kevin Jiménez. A sus 33 años, el atacante mantiene contrato con la institución rojinegra hasta junio de 2026, lo que ha puesto su futuro en el centro del debate.

ver también Joel Campbell necesitó sólo cuatro palabras para dejarle claro a Alajuelense lo que siente mientras la afición pide su salida

¿Se termina la etapa de Joel Campbell en Alajuelense?

El periodista Kevin Jiménez reveló en su programa Seguimos que la situación de Joel Campbell en Alajuelense es más incierta de lo que parece. Según explicó, el jugador termina contrato pronto y, hasta ahora, el club no le ha presentado una oferta formal de renovación, a pesar de que el equipo aún pelea por clasificar.

“Joel termina contrato ahora y Alajuelense al día de hoy no le ha presentado una oferta a falta de cuatro días para que se termine el torneo ya que pueden quedar afuera este domingo. La Liga esperará hasta el final para hacer una evaluación y definir si le hace una oferta“, comentó Kevin Jiménez.

Joel Campbell – Alajuelense

“Me parece extraño que sea renovado porque ya lo hicieron con Ronaldo Cisneros y le hicieron una oferta a Matarrita. La situación es complicada con Joel, es un jugador muy criticado por parte de la afición pero es un gran jugador, es lamentable que haya hecho un buen clásico y se haya lesionado de nuevo“.

Publicidad

Publicidad

El complicado panorama de Joel Campbell y las dudas sobre su futuro

Además, el periodista señaló que el panorama no es sencillo para Campbell, ya que ha sido muy cuestionado por la afición pese a su trayectoria.

También recordó que en el pasado estuvo cerca de salir del club e incluso tuvo acercamientos con Herediano, aunque finalmente decidió quedarse tras conversaciones internas.

Publicidad

Joel Campbell – Alajuelense

Publicidad

Sin embargo, actualmente no habría interés del conjunto florense en ficharlo, lo que deja su futuro completamente abierto de cara a la próxima temporada.

Publicidad

“El año pasado ya tenía listo el finiquito, empezó a negociar con Herediano, tuvo llamadas con Jafet Soto, luego habló con Wanchope pero en Saprissa le dijeron que no y ahí fue cuando se reunió con Machillo Ramírez, se quedó y a la postre salieron campeones“.

“Yo he consultado a Herediano sobre si volverán a tener interés y me dicen que jamás, porque sienten que esa vez Joel jugó con ellos. Como que estaba buscando una oferta de Heredia para decirle a Saprissa: ‘Vea, Heredia me quiere, lléveme usted‘”, finalizó Kevin Jiménez.

Publicidad

Publicidad

Datos claves