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“Podría jugar en Europa”: ex Real Madrid deja sin palabras a Alajuelense al confirmar el futuro de Alejandro Bran lejos de Costa Rica

Pese a que sus actos de indisciplina lo hacen estar en el centro de las críticas, ex Real Madrid asegura que lo ve a Bran en el Viejo Continente.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

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Alejandro Bran podría jugar en Europa.
© Gemini.Alejandro Bran podría jugar en Europa.

En el fútbol de Costa Rica, cada tanto aparece una voz externa que pone el foco sobre un talento local y cambia la conversación. Esta vez, el nombre que volvió a instalarse en el centro de la escena fue el de Alejandro Bran, volante de la Liga Deportiva Alajuelense que no deja de generar opiniones fuertes, tanto dentro como fuera del país.

El contexto no es menor. Alejandro Bran viene de semanas movidas, con polémicas extradeportivas que lo pusieron bajo la lupa, pero también con actuaciones que sostienen su proyección como uno de los jugadores con mayor potencial del fútbol tico. En medio de ese contraste, apareció una valoración que no pasó desapercibida.

¿Quién es el ex Real Madrid que destacó a Alejandro Bran?

Javier de Lucas, entrenador y periodista que se formó en las divisiones juveniles del Real Madrid, habló en Tigo Sports y dejó una frase que rápidamente empezó a circular. Su recorrido, que incluye pasos por el Elche y el Ramonense, le da un respaldo particular a su análisis.

“Es un jugador que me tiene enamorado”, aseguró, sin rodeos. Pero no se quedó en una simple valoración, sino que fue más allá al describirlo. “Lo tiene todo. Es un jugadorazo, con calidad técnica y condiciones para adaptarse a la dinámica del fútbol europeo”, afirmó, destacando aspectos que suelen marcar la diferencia en ese salto.

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Incluso se animó a proyectarlo en un contexto concreto. “Perfectamente podría jugar en Europa”, lanzó y luegó aclaró que podría ser Rayo Vallecano, ubicándolo en una liga exigente como la española y en un equipo que se caracteriza por su intensidad.

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El elogio no quedó solo en Bran. De Lucas también remarcó que hay varios futbolistas en Costa Rica con nivel para competir en Europa, lo que abre un debate más amplio sobre el talento local y sus oportunidades.

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Sin embargo, el foco volvió rápidamente al volante de Alajuelense. Porque en medio de críticas, sanciones y momentos irregulares, recibir este tipo de respaldo internacional cambia la narrativa.

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Así, Alejandro Bran vuelve a estar en el centro. No solo por lo que pasa dentro del país, sino por cómo lo ven desde afuera. Y en un fútbol donde las oportunidades aparecen cuando menos se esperan, este tipo de elogios pueden marcar el inicio de algo más grande.

Datos Claves

  • El exjugador del Real Madrid Javier de Lucas elogió el talento de Alejandro Bran.
  • De Lucas afirmó que el volante de Alajuelense tiene condiciones para jugar en Europa.
  • El entrenador español sugirió que Alejandro Bran podría integrarse perfectamente al Rayo Vallecano.
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