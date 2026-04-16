Aunque negó haber estado de fiesta con Alejandro Bran, sacan a la luz la respuesta de Kenneth Vargas a Alajuelense y vuelve la polémica

En la Liga Deportiva Alajuelense el caso Alejandro Bran sigue dejando capítulos que parecen no terminar. Lo que comenzó como un episodio aislado, con un escándalo en su condominio tras una noche de fiesta, terminó arrastrando a otros nombres y generando una tormenta mediática que golpeó directamente al vestuario rojinegro.

Uno de los más señalados fue Kenneth Vargas. En un primer momento, su nombre apareció vinculado a esa noche, pero la situación dio un giro cuando La Teja tuvo que salir a pedir disculpas públicas por haberlo señalado sin pruebas concluyentes. La imagen que circuló no permitía identificarlo con claridad, y eso obligó al medio a rectificar.

En tono paródico, parecía que el tema empezaba a apagarse. Que todo quedaba en un malentendido, una foto borrosa y una polémica más de las tantas que atraviesan el fútbol tico. Pero no fue así.

Cuando el ruido comenzaba a bajar, apareció una nueva versión que volvió a encender todo. Desde el programa Teléfono Rojo, el periodista Ferlin Fuentes reveló información que llegó directamente desde adentro del club.

¿Qué le contestó Kenneth Vargas a Alajuelense sobre el escándalo?

Según contó, en Alajuelense le mostraron a Vargas la imagen en la que aparece junto a Bran esa noche. Y la respuesta del delantero sorprendió a todos. “Sí, me equivoqué”, habría dicho, reconociendo su presencia en el lugar.

Publicidad

Publicidad

El detalle no es menor. Porque mientras públicamente la situación parecía quedar desactivada, internamente la historia tenía otro matiz. Incluso, se habló de una reunión entre el jugador y un dirigente para aclarar lo sucedido.

La frase, simple pero contundente, vuelve a poner a Vargas en el centro de la escena. No solo por el hecho en sí, sino por el contraste entre lo que se decía afuera y lo que, según esta versión, se reconoció puertas adentro.

Publicidad

ver también Mientras crecen los rumores sobre Alajuelense, en Liberia ya adelantaron qué pasará con Saturnino Cardozo

En Alajuelense, el tema sigue siendo delicado. Más allá de las sanciones o decisiones que ya se tomaron en su momento, el impacto en el grupo y en la imagen del club todavía se siente.

Publicidad

Datos Claves

Kenneth Vargas admitió internamente su presencia en el escándalo junto a Alejandro Bran tras una fiesta.

admitió internamente su presencia en el escándalo junto a tras una fiesta. El medio La Teja emitió disculpas públicas por señalar a Vargas sin tener pruebas concluyentes.

emitió disculpas públicas por señalar a Vargas sin tener pruebas concluyentes. El periodista Ferlin Fuentes reveló la confesión del delantero rojinegro en el programa Teléfono Rojo.