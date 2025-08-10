Machillo Ramírez sorprende a Alajuelense: se conoce el motivo detrás de la ausencia de Elián Quesada ante Herediano

La llegada de Elián Quesada-Thorne al fútbol costarricense generó una oleada de ilusión entre los seguidores de Liga Deportiva Alajuelense, ansiosos por ver cómo se desenvolvía el lateral izquierdo de 20 años, formado en las divisiones juveniles del Arsenal FC de Inglaterra, con el uniforme rojinegro.

Y su estreno no podría haber sido más prometedor: ante Guadalupe, Quesada solo necesitó 11 minutos para cambiar el partido y provocar el gol agónico de Creichel Pérez que selló la victoria manuda.

Luego, Óscar “Machillo” Ramírez lo incluyó como titular en la victoria 2-1 sobre Managua en Nicaragua, donde volvió a mostrar su potencial ofensivo, aunque fue superado en la jugada que terminó en el gol del empate de los pinoleros.

Elián Quesada ilusiona a La Liga (LDA).

Todo indicaba que Quesada seguiría sumando minutos y consolidándose en el esquema del Machillo, quien no dudó en elogiarlo públicamente: “Elián Quesada es un jugador con buena técnica, claro en su dinámica”.

Marginado del clásico provincial

Sin embargo, este domingo, cuando Alajuelense recibió a Herediano en el Morera Soto para disputar una nueva edición del clásico provincial, saltó la sorpresa: Quesada no solo quedó fuera del once inicial, cediendo su lugar a John Paul Ruiz, sino que ni siquiera fue convocado al banco de suplentes.

En su lugar, reapareció el experimentado Ronald Matarrita, uno de los favoritos de Ramírez, recuperado de una lesión que lo había dejado fuera desde la pretemporada.

Elián Quesada no estuvo ni en el banco de suplentes contra Herediano (X).

La ausencia generó especulaciones inmediatas entre los aficionados, quienes imaginaron una posible lesión o problema físico. Sin embargo, en la transmisión de Teletica Radio aclararon que desde el club se confirmó que se trató de una decisión puramente técnica, ya que el lateral de 20 años se encuentra en perfecto estado.

Machillo Ramírez abre la competencia interna

Las declaraciones previas de Juan Carlos Barrantes, preparador físico de Alajuelense, refuerzan la idea de que no había motivos físicos para apartar a Quesada: “Cuando hicimos las pruebas médicas y físicas nos sorprendimos de buena manera porque viene un jugador con muy buenos valores de fuerza, en consumo máximo de oxígeno. Es un trabajo fácil mantenerlo en el tope, viene con una base importante”.

En este contexto, queda claro que la ausencia no responde a un tema de desgaste, sino a la intención del entrenador de rotar en una posición que hoy está sobrepoblada. Con John Paul Ruiz, Ronald Matarrita y Elián Quesada peleando por el mismo puesto, el Machillo parece decidido a generar una competencia interna para definir quién se adueñará del lateral izquierdo.