No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

El no de Jesús Casas provocó que la lista de candidatos para entrenador de la Selección de Honduras se siga reduciendo y que Francis Hernández continúe en la búsqueda del nuevo seleccionador.

Casas de 52 años fue anunciado como el nuevo del Lion City, actual campeón del fútbol de Singapur con el que firmó hasta la temporada 2027-2028, según lo anunció el propio club.

Del lado de Honduras, aseguran que el español rechazó la oferta no por una cuestión económica y que su decisión traspasaría el dinero, según el periodista Marco Banegas.

El comunicador reveló a través de su cuenta de X que a Jesús Casas “no le convenció” que algunas decisiones en la selección absoluta pasaran por sus manos.

“Jesús Casas declinó la oferta de la H no por temas económicos, sino por motivos de garantías. ‘Hay decisiones que no iba a tomar él y eso no le convenció’. Decidió irse a Singapur después de la oferta de Francis Hernández”, escribió Banegas.

Lo que dicen otros reportes

Por su parte, el periodista Álvaro de la Rocha aseguró que se trató de diferencias en la visión de la conformación del cuerpo técnico que tendría el español en Honduras.

“La opción #1 del director de selecciones nacionales, Francis Hernández no llegó a un acuerdo debido a las diferentes visiones de la conformación de su cuerpo técnico. Debido a esto, Casas optó por firmar con Lion City Sailors FC de la primera división de Singapur”, escribió.

Mientras tanto, en el listado de candidatos continúan el argentino Pedro Troglio, el portugués Rui Jorge y el español Santi Denia.

