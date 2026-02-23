Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

El español era una de las grandes apuestas de Francis Hernández, pero terminó por rechazar la oferta de la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jesús Casas firmó con el Lion City de la primera división de Singapur.
Jesús Casas firmó con el Lion City de la primera división de Singapur.

El no de Jesús Casas provocó que la lista de candidatos para entrenador de la Selección de Honduras se siga reduciendo y que Francis Hernández continúe en la búsqueda del nuevo seleccionador.

Casas de 52 años fue anunciado como el nuevo del Lion City, actual campeón del fútbol de Singapur con el que firmó hasta la temporada 2027-2028, según lo anunció el propio club.

“Grandes carencias”: Eduardo Espinel envía mensaje a Dereck Moncada y deja recado al fútbol de Honduras

ver también

“Grandes carencias”: Eduardo Espinel envía mensaje a Dereck Moncada y deja recado al fútbol de Honduras

Del lado de Honduras, aseguran que el español rechazó la oferta no por una cuestión económica y que su decisión traspasaría el dinero, según el periodista Marco Banegas.

El comunicador reveló a través de su cuenta de X que a Jesús Casas “no le convenció” que algunas decisiones en la selección absoluta pasaran por sus manos.

“Jesús Casas declinó la oferta de la H no por temas económicos, sino por motivos de garantías. ‘Hay decisiones que no iba a tomar él y eso no le convenció’. Decidió irse a Singapur después de la oferta de Francis Hernández”, escribió Banegas.

“Sé lo que están sintiendo”: Alejandro Reyes impacta a Motagua con sus declaraciones tras vencer a Olimpia

ver también

“Sé lo que están sintiendo”: Alejandro Reyes impacta a Motagua con sus declaraciones tras vencer a Olimpia

Publicidad

Lo que dicen otros reportes

Por su parte, el periodista Álvaro de la Rocha aseguró que se trató de diferencias en la visión de la conformación del cuerpo técnico que tendría el español en Honduras.

“La opción #1 del director de selecciones nacionales, Francis Hernández no llegó a un acuerdo debido a las diferentes visiones de la conformación de su cuerpo técnico. Debido a esto, Casas optó por firmar con Lion City Sailors FC de la primera división de Singapur”, escribió.

Publicidad

Mientras tanto, en el listado de candidatos continúan el argentino Pedro Troglio, el portugués Rui Jorge y el español Santi Denia.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Grandes carencias”: Eduardo Espinel envía mensaje a Dereck Moncada y deja recado al fútbol de Honduras
Honduras

“Grandes carencias”: Eduardo Espinel envía mensaje a Dereck Moncada y deja recado al fútbol de Honduras

Es oficial: la Selección de Honduras recibe respuesta final de Jesús Casas y su nombramiento como nuevo DT
Honduras

Es oficial: la Selección de Honduras recibe respuesta final de Jesús Casas y su nombramiento como nuevo DT

Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández
Honduras

Mientras Honduras busca DT, Jesús Casas sorprende con inesperado mensaje directo a Francis Hernández

Saprissa nunca olvida: Celso Borges y Michael Barrantes sufren el desplante más doloroso
Costa Rica

Saprissa nunca olvida: Celso Borges y Michael Barrantes sufren el desplante más doloroso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo