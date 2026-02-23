Salió campeón con el Barcelona, le dieron a elegir entre el Mágico González, Messi y Maradona y su respuesta impacta a El Salvador: “Todos a su sombra”

El exfutbolista Onésimo Sánchez recordó recientemente su paso por el Cádiz CF durante una charla en el pódcast El Cafelito, donde repasó vivencias de aquella etapa y lo que significó compartir vestuario con Mágico González.

Sánchez destacó el impacto que tenía el salvadoreño dentro del grupo, asegurando que desde el primer día quedó claro que estaban ante un jugador diferente

El español no escatimó elogios al referirse al “Mágico”, a quien calificó como un verdadero genio del balón junto a Messi y Maradona, afirmando que futbolísticamente estaba varios escalones por encima del resto y que muchos terminaban jugando a su sombra.

Recordemos también que Sánchez sumó un título oficial durante su etapa en el FC Barcelona, al formar parte del plantel que conquistó la Copa del Rey en la temporada 1989-1990.

Mágico González entre los más grandes de la historia

Onésimo Sánchez no dudó en colocar a Jorge González en la élite del fútbol mundial, comparándolo incluso con figuras como Messi o Maradona.

“Mágico González es del máximo nivel, de Messi, Maradona. Yo que soy un enfermo bien entendido del fútbol, confieso que es de ese nivel. Y entrenando, viéndole en el día a día, este juega otra cosa”, comentó Onésimo Sánchez.

“Todos estábamos a la sombra del Mágico González porque futbolísticamente estaba a otro nivel. Todos a su sombra. Yo era bueno con la pelota, pero él era impresionante. En otro contexto hubiese estado entre los cinco, seis, siete mejores jugadores de la historia”, afirmó Onésimo Sánchez.

“Los mejores jugadores de la historia para mí son: Mágico González, Maradona, Messi, Cruyff y Pelé”, sentenció Onésimo Sánchez.

Onésimo Sánchez y Jorge González compartieron vestuario en el Cádiz CF durante la temporada 1988-1989, una etapa que quedó marcada por el talento del Mágico González y la experiencia de coincidir en el fútbol español. Y así, con dicha grandeza, se recuerda al salvadoreño.