Alajuelense vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y dónde ver al equipo del Machillo Ramírez? Liga Promerica de Costa Rica 2025

Alajuelense y Pérez Zeledón se enfrentarán por la Liga Promérica de Costa Rica 2025. Mientras que Los Manudos intentarán aumentar su diferencia como líderes, Los Guerreros del Sur buscarán recortar distancias para acercarse más al podio.

Fútbol Centroamérica le llevará a usted todos los datos que necesita conocer de este esperado partido entre dos clubes de los que pelean el campeonato tico. La actualidad, los historiales, fecha, hora, y canales de transmisión para poder verlo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alajuelense vs. Pérez Zeledón en la Liga Promérica 2025?

Alajuelense y Pérez Zeledón jugarán el domingo 26 de octubre a las 17.00 horas de Costa Rica (18.00 horas de Panamá y 19.00 horas ET de Estados Unidos), por la jornada 15 de la Liga Promérica 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Pérez Zeledón en la Liga Promérica de Costa Rica?

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la Liga Promérica de Costa Rica podrá verse en vivo FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense es el líder del campeonato con 24 unidades cosechadas en 12 juegos totales. Lo hizo mediante siete victorias, tres empates y dos derrotas. Además, el equipo de Machillo Ramírez compite por la Copa Centroamericana 2025, para la que deberá definir las semifinales el 30 de octubre ante Olimpia, tras igualar 1-1.

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón ocupa el quinto lugar de la tabla general, con 17 puntos sumados en 13 disputas. De esas mismas, ganó cuatro, empató cinco y perdió las cuatro restantes.

Alajuelense vs Pérez Zeledón por la Liga Promérica 2025: historial reciente entre ambos