Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: ¿A qué hora y dónde ver al equipo del Machillo Ramírez? Liga Promerica de Costa Rica 2025

Los Manudos intentarán aumentar su diferencia como líderes, Los Guerreros del Sur buscarán recortar distancias para acercarse más al podio.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alajuelense y Pérez Zeledón jugarán su partido por la Liga Promérica de Costa Rica.
© rrssAlajuelense y Pérez Zeledón jugarán su partido por la Liga Promérica de Costa Rica.

Alajuelense y Pérez Zeledón se enfrentarán por la Liga Promérica de Costa Rica 2025. Mientras que Los Manudos intentarán aumentar su diferencia como líderes, Los Guerreros del Sur buscarán recortar distancias para acercarse más al podio.

Fútbol Centroamérica le llevará a usted todos los datos que necesita conocer de este esperado partido entre dos clubes de los que pelean el campeonato tico. La actualidad, los historiales, fecha, hora, y canales de transmisión para poder verlo.

“Podría salir del país”: Alajuelense recibe el mensaje que nadie imaginaba sobre Alexis Gamboa en el momento menos esperado

ver también

“Podría salir del país”: Alajuelense recibe el mensaje que nadie imaginaba sobre Alexis Gamboa en el momento menos esperado

¿Cuándo y a qué hora juegan Alajuelense vs. Pérez Zeledón en la Liga Promérica 2025?

Alajuelense y Pérez Zeledón jugarán el domingo 26 de octubre a las 17.00 horas de Costa Rica (18.00 horas de Panamá y 19.00 horas ET de Estados Unidos), por la jornada 15 de la Liga Promérica 2025.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Pérez Zeledón en la Liga Promérica de Costa Rica?

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón por la Liga Promérica de Costa Rica podrá verse en vivo FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense es el líder del campeonato con 24 unidades cosechadas en 12 juegos totales. Lo hizo mediante siete victorias, tres empates y dos derrotas. Además, el equipo de Machillo Ramírez compite por la Copa Centroamericana 2025, para la que deberá definir las semifinales el 30 de octubre ante Olimpia, tras igualar 1-1.

Machillo Ramírez contra las cuerdas: Concacaf confirma la noticia que podría dejar a Alajuelense eliminado de la Copa Centroamericana

ver también

Machillo Ramírez contra las cuerdas: Concacaf confirma la noticia que podría dejar a Alajuelense eliminado de la Copa Centroamericana

¿Cómo llega Pérez Zeledón?

Pérez Zeledón ocupa el quinto lugar de la tabla general, con 17 puntos sumados en 13 disputas. De esas mismas, ganó cuatro, empató cinco y perdió las cuatro restantes.

Publicidad

Alajuelense vs Pérez Zeledón por la Liga Promérica 2025: historial reciente entre ambos

  • Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense – Primera División de Costa Rica.
  • Pérez Zeledón 1-2 Alajuelense – Primera División de Costa Rica.
  • Alajuelense 0-0 Pérez Zeledón – Primera División de Costa Rica.
  • Pérez Zeledón 2-2 Alajuelense – Primera División de Costa Rica.
  • Alajuelense 2-1 Pérez Zeledón – Primera División de Costa Rica.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Unafut confirma lo que Vladimir Quesada necesitaba antes de enfrentar a Pérez Zeledón
Deportivo Saprissa

Unafut confirma lo que Vladimir Quesada necesitaba antes de enfrentar a Pérez Zeledón

"No hay sangre": figura de Alajuelense incendia el camerino con una frase demoledora
Liga Deportiva Alajuelense

"No hay sangre": figura de Alajuelense incendia el camerino con una frase demoledora

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: a qué hora juega y cómo ver
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: a qué hora juega y cómo ver

Mientras Manfred Ugalde suena en Brasil, en Rusia confirman su nuevo récord histórico
Costa Rica

Mientras Manfred Ugalde suena en Brasil, en Rusia confirman su nuevo récord histórico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo