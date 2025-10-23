Machillo Ramírez lo tiene: Alajuelense festeja la noticia que tanto necesitaba para la semifinal contra Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia protagonizarán un emocionante encuentro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025. En la previa de este compromiso el Machillo Ramírez recibió una gran noticia para enfrentar al conjunto hondureño.

Recordemos que Alajuelense llega en una gran forma al partido contra Olimpia. En sus dos últimos compromisos del Torneo de Apertura venció 3-1 a Herediano como visitante y 2-0 a Saprissa en casa en el clásico nacional.

¿Cuál es la buena noticia que el Machillo Ramírez recibió desde Alajuelense para enfrentar a Olimpia?

El periodista Kevin Jiménez informó a través de su cuenta oficial de X que Celso Borges completó los últimos entrenamientos con total normalidad y se encuentra listo para enfrentar al Olimpia.

La noticia es positiva para su equipo, ya que Celso Borges es una pieza clave en el mediocampo, aportando experiencia, liderazgo y equilibrio en el equipo del Machillo Ramírez.

Por otro lado, Van der Putten también entrenó con normalidad, por lo que podría sumar minutos en este encuentro de ida ante Olimpia.

No todo es bueno para Alajuelense

Por otro lado, Alajuelense también llega con 3 bajas a este compromiso ante Olimpia: Ronald Matarrita seguirá cumpliendo un partido de suspensión, y por acumulación de tarjetas tampoco estarán disponibles Guillermo Villalobos y Rashir Parkins.

Machillo Ramírez – DT Alajuelense

“Ahí está el tema, ver cómo hago y también con la confianza que a los muchachos que les toque, que lo hagan de buena manera. De hecho, es una de las cosas que siempre hemos hablado, que el grupo que está atrás tiene que trabajar igual que el que está en ese momento jugando“, compartió el Machillo Ramírez en rueda de prensa sobre el malestar que siempre causan las bajas y mucho más en la previa de este compromiso ante Olimpia.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Olimpia? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El enfrentamiento entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se llevará a cabo el hoy 23 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Alejandro Morera Soto