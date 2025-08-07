Machillo Ramírez lo expuso: el problema sin solución que podría perjudicar a Alajuelense en la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense se alista para enfrentar a Managua FC en su segundo compromiso de la Copa Centroamericana 2025, y lo hace con la presión de conseguir una victoria. Sobre este escenario, el Machillo Ramírez fue claro en la previa: el equipo está obligado a tomar la iniciativa y adueñarse del partido desde el arranque.

El duelo se disputará en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, un escenario que no será sencillo para los manudos, pero en el que buscarán hacer valer su jerarquía. Ramírez confía en la capacidad de sus dirigidos para sacar los tres puntos, y en la necesidad de mostrar carácter desde el primer minuto.

Un problema sin solución para el Machillo Ramírez en Alajuelense

Óscar Ramírez advirtió que el duelo ante Managua FC no solo será exigente por el nivel del rival, sino también por las condiciones del terreno de juego. El técnico manudo destacó que el partido se disputará en una cancha sintética, un factor que considera problemático y que podría influir en el rendimiento del equipo

“Viendo y analizando al Managua hay criterios importantes, muchachos que se proyectan. Será un partido de exigencia, con el agravante de la cancha, que es sintética, y tiene su problemática”, dijo el Machillo Ramírez en la previa del compromiso.

Machillo Ramírez – Alajuelense

Sobre este escenario de la cancha opinó también Wanrdy Alfaro, sistente técnico de Alajuelense: “La verdad es una cancha sintética en una superficie bastante dura en la que el balón picará de muchas maneras, pero no hay excusa para tener la posibilidad de hacer un buen partido y recuperar los puntos que perdimos en casa”, finalizó.

Aunque una derrota o empate hoy no dejaría eliminada a Alajuelense, sí la pondría en una situación muy delicada en la fase de grupos. El margen de error se reduciría al mínimo y estaría obligada a ganar en sus próximos compromisos para seguir con vida en la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Managua por Copa Centroamericana?

El encuentro entre Alajuelense y Managua FC podrá disfrutarse hoyen vivo a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión para toda la región. También estará disponible por televisión mediante la señal de ESPN, para quienes prefieran verlo por cable tradicional.

