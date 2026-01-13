Machillo Ramírez le mostró la salida de Alajuelense, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: “Se va a quedar”

Con la llegada del mexicano Ángel Zaldívar para reforzar el frente de ataque de Liga Deportiva Alajuelense, el entrenador Óscar “Machillo” Ramírez tiene claro que uno de los delanteros utilizados en 2025 no entra en sus planes para el Clausura 2026.

Se trata de Alberto Toril, atacante español de 28 años que arribó a Alajuela a mediados de 2024, disputó 68 partidos y marcó 18 goles. La decisión del cuerpo técnico está tomada: no volverá a enfundarse el uniforme manudo.

Alberto Toril sigue en Alajuelense

La gerencia deportiva, comandada por Carlos Vela, ya le comunicó al ibérico el veredicto. Sin embargo, hay una complicación que mantiene su futuro en suspenso: a Toril todavía le restan seis meses de contrato y no piensa salir del club hasta que se le pague lo que reclama en concepto de finiquito. Hasta ahora, las negociaciones con la directiva no prosperaron.

Mientras no haya acuerdo, el centrodelantero continúa entrenándose en el CAR bajo las órdenes del Machillo, pese a que el cuerpo técnico no lo tendrá en cuenta para el campeonato.

Toril no volverá a jugar en la Liga (LDA).

Además, Toril ocupa una de las valiosas plazas de extranjero, por lo que, aun si su situación no se resuelve y sigue ligado a la institución, no sería inscrito para el Clausura 2026.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez se refirió al caso en el programa Seguimos: “¿Qué va a pasar con Toril? Si no le pagan lo que él pide, se va a quedar. Tiene contrato hasta junio”, afirmó, dejando en claro el punto muerto de la negociación.

¿Qué va a pasar con el español?

Así, se abre un escenario incómodo en el club manudo: Alberto Toril, sin formar parte de los planes del Macho, podría continuar entrenando en Alajuelense y percibir su salario hasta el final de su vínculo, que expira al cierre del Clausura.

La otra posible alternativa es una salida a préstamo por seis meses. Según el periodista Ferlín Fuentes, Sporting FC mostró interés en sus servicios, aunque la reciente contratación de Mayron George por parte de los blanquinegros podría haber enfriado esa opción.