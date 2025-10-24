Machillo Ramírez en vilo por Fernando Piñar: Alajuelense confirma el estado de salud del lateral rojinegro tras su hospitalización

El empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y CD Olimpia de Honduras por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 dejó preocupados a los aficionados manudos, y no solo por el resultado que obliga a buscar un triunfo en Tegucigalpa, sino también por lo ocurrido con Fernando Piñar, protagonista de un incidente que encendió todas las alarmas en el Morera Soto.

Al minuto 32 de juego, el lateral derecho de 24 años debió ser reemplazado por Santiago Van der Putten tras sufrir un trauma en el cuello producto del impacto de un potente pelotazo.

El susto que paralizó al Morera Soto

Piñar se dirigió de inmediato al camerino, acompañado por el doctor Andrés Barquero, sin pasar por la banca, lo que aumentó la preocupación entre los presentes en el recinto rojinego.

Durante el descanso, la Alajuelense emitió un comunicado oficial informando que el jugador se encontraba estable y consciente, aunque sería trasladado por precaución a un centro médico para realizar estudios complementarios.

Fernando Piñar fue hospitalizado (LDA).

“Fernando Piñar sufrió un trauma en el cuello, se encuentra estable y en buenas condiciones, se trasladó al Hospital Metropolitano para completar estudios por protocolo”, detalló el club.

Piñar está fuera de peligro, pero ¿jugará la revancha?

Afortunadamente, las alarmas se apagaron rápido. El cuerpo médico de Alajuelense confirmó que las evaluaciones realizadas arrojaron resultados normales y que Piñar fue dado de alta esa misma noche, tras permanecer bajo observación en un hospital privado.

Buenas noticias para los manudos (El Mundo CR).

Sin embargo, Óscar “Machillo” Ramírez aún no puede relajarse por completo. Según informó El Mundo CR, el lateral continuará bajo monitoreo del cuerpo médico durante las próximas horas para determinar si podrá estar disponible para el partido de vuelta.

La revancha ante Olimpia está programada para el jueves 30 de octubre a las 8:30 p.m. (hora de Costa Rica) en territorio hondureño, y definirá a uno de los finalistas de la Copa Centroamericana. Con la ilusión del tricampeonato en juego, Alajuelense espera recuperar a su lateral y encarar con todo este duelo decisivo.