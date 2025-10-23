A Celso Borges le bastaron dos palabras para llevarle tranquilidad a todos en Alajuelense

La noche en el Estadio Alejandro Morera Soto, que tuvo un momento de consternación para todos, dejó sensaciones mixtas para Liga Deportiva Alajuelense, que empató 1-1 ante Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El resultado mantuvo abierta la serie, pero más allá del marcador, el gran motivo de alivio para los manudos fue ver nuevamente en cancha a su capitán: Celso Borges.

El mediocampista volvió oficialmente a la acción tras varias semanas de ausencia por un desgarro muscular que lo había marginado desde finales de septiembre. Su regreso fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche, y luego del encuentro, dejó una frase que llevó calma a todo el entorno rojinegro.

¿Qué dijo Celso Borges sobre su lesión?

“Me siento bien y sin dolor. En unos días estaré al 100%. Podía haberlo hecho antes, pero no tenía sentido estar en un 80%”, expresó el experimentado jugador al finalizar el compromiso.

Las dos palabras, “sin dolor”, fueron suficientes para devolver la tranquilidad a la afición y al cuerpo técnico, que temían una recaída del volante. Borges, pieza clave en el esquema de Machillo Ramírez, había trabajado con prudencia en su recuperación para evitar forzar su regreso.

Además, el capitán destacó el esfuerzo del grupo para rescatar el empate frente a un rival exigente y en un contexto de máxima presión: “Destacable la actitud del equipo. Es verdad que el gol de visita nos condiciona un poquito. El equipo siguió luchando y consiguió el empate que dejó la serie abierta”.

El regreso de Celso no solo significó una buena noticia en lo físico, sino también en lo anímico. Su liderazgo dentro del vestuario ha sido una de las claves del buen momento de Alajuelense en el torneo, y su presencia en el mediocampo le devuelve equilibrio y jerarquía al conjunto rojinegro.