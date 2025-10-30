Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Puñal a Jafet Soto: campeón con Herediano eligió al Machillo Ramírez como el mejor DT de Costa Rica y sorprende a Alajuelense

Jafet Soto recibió un golpe bajo desde un elemento que tuvo la oportunidad de gritar campeón con Herediano.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto y Machillo Ramírez
© Herediano - AlajuelenseJafet Soto y Machillo Ramírez

Un elemento campeón con Herediano generó sorpresa en el ambiente futbolero tras inclinarse por el Machillo Ramírez como el mejor estratega del país, dejando un mensaje que muchos interpretaron como un dardo deportivo hacia Jafet Soto.

Estas declaraciones causaron revuelo, especialmente porque se dieron en un contexto donde la rivalidad entre los clubes y sus figuras suele ser intensa y cada opinión pesa en la conversación del fútbol nacional en Costa Rica.

Jafet Soto prepara una limpia en Herediano y ya eligió al DT extranjero que lo reemplazará: “Con él están armando el plantel”

ver también

Jafet Soto prepara una limpia en Herediano y ya eligió al DT extranjero que lo reemplazará: “Con él están armando el plantel”

Golpe bajo para Jafet Soto en Herediano

Robert Garbanzo aseguró en Tigo Sports Costa Rica que, para él, Óscar Ramírez DT de la Liga Deportiva Alajuelense, es el mejor director técnico del fútbol nacional. “El mejor es el Macho”. Destacando así su capacidad táctica, experiencia y los logros obtenidos a lo largo de su carrera

Robert Garbanzo renunció a la gerencia deportiva del Herediano. – Sensación Deportiva
Robert Garbanzo

Hay que resaltar que Robert Garbanzo dejó huella en su etapa como gerente deportivo del Herediano, período en el que logró conquistar la Supercopa de Costa Rica junto al club florense.

Tweet placeholder
Publicidad

Al final, esta afirmación no pasó desapercibida, especialmente porque provino de alguien que fue campeón con Herediano y terminó elogiando a Machillo Ramírez como el mejor DT del país, algo que muchos interpretaron como un claro dardo hacia Jafet Soto

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Confirmado: Machillo Ramírez se asegura un refuerzo de Selección
Liga Deportiva Alajuelense

Confirmado: Machillo Ramírez se asegura un refuerzo de Selección

Machillo dijo lo que realmente piensa sobre Elián Quesada
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo dijo lo que realmente piensa sobre Elián Quesada

Machillo sorprende a Alajuelense con una fuerte confesión
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo sorprende a Alajuelense con una fuerte confesión

Equipo de Costa Rica le abre las puertas a Jeaustin Campos
Costa Rica

Equipo de Costa Rica le abre las puertas a Jeaustin Campos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo