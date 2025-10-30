Puñal a Jafet Soto: campeón con Herediano eligió al Machillo Ramírez como el mejor DT de Costa Rica y sorprende a Alajuelense

Un elemento campeón con Herediano generó sorpresa en el ambiente futbolero tras inclinarse por el Machillo Ramírez como el mejor estratega del país, dejando un mensaje que muchos interpretaron como un dardo deportivo hacia Jafet Soto.

Estas declaraciones causaron revuelo, especialmente porque se dieron en un contexto donde la rivalidad entre los clubes y sus figuras suele ser intensa y cada opinión pesa en la conversación del fútbol nacional en Costa Rica.

Golpe bajo para Jafet Soto en Herediano

Robert Garbanzo aseguró en Tigo Sports Costa Rica que, para él, Óscar Ramírez DT de la Liga Deportiva Alajuelense, es el mejor director técnico del fútbol nacional. “El mejor es el Macho”. Destacando así su capacidad táctica, experiencia y los logros obtenidos a lo largo de su carrera

Hay que resaltar que Robert Garbanzo dejó huella en su etapa como gerente deportivo del Herediano, período en el que logró conquistar la Supercopa de Costa Rica junto al club florense.

Al final, esta afirmación no pasó desapercibida, especialmente porque provino de alguien que fue campeón con Herediano y terminó elogiando a Machillo Ramírez como el mejor DT del país, algo que muchos interpretaron como un claro dardo hacia Jafet Soto