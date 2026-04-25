Fuera de Alajuelense: las 4 figuras de Machillo Ramírez que podrían salir del club tras el Clausura 2026

El margen de error se agotó en el Morera Soto. Liga Deportiva Alajuelense camina por la cornisa en la recta final del Torneo Clausura 2026 y una eliminación prematura en la fase regular podría acelerar un éxodo importante en el primer equipo.

Si el cuadro comandado por Óscar “Machillo” Ramírez no logra el milagro de meterse a las semifinales, el plantel podría sufrir bajas sensibles por una mezcla de ciclos que llegan a su fin de forma natural y tentaciones fuertes del mercado de fichajes.

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Dos posibles víctimas de la escoba

El primer nombre en la rampa de salida rojinegra es el de Joel Campbell. Pase lo que pase con el destino de la Liga en este cierre de campeonato, todo indica que el atacante de 33 años ha llegado al final de su etapa como jugador manudo.

Dado su altísimo contrato, que expira en el mes de junio, y su bajo rendimiento sobre el terreno de juego, Campbell saldría de la institución incluso si el equipo lograra la épica clasificación a la segunda fase.

El futuro de Joel Campbell está lejos del Morera Soto (LDA).

Otra posible salida en ofensiva es la de José Alvarado. El delantero promovido desde la AD Sarchí, de 28 años, apenas ha tenido participación desde su llegada al primer equipo. Alvarado jugó solo el 13% de los minutos posibles en el actual torneo, sin generar demasiado entusiasmo entre los seguidores rojinegros.

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Esta situación, sumada a la posibilidad de que se gestione el retorno anticipado de Doryan Rodríguez —hoy cedido en Puntarenas—, complica seriamente la continuidad del futbolista.

José Alvarado ha pasado casi desapercibido en Alajuelense (X).

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Dos posibles salidas al exterior

Mientras unos saldrían por su pobre rendimiento, otros podrían hacerlo justamente gracias a su buen nivel. Ese es el caso de Ronald Matarrita. El experimentado lateral izquierdo ha sido una de las grandes figuras del “Machillo” Ramírez, pero él mismo ya se encargó de confirmarlo: tiene opciones concretas para continuar su carrera en el exterior.

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Su vínculo con la Liga vence al final de la temporada, y si se concreta el ya casi inevitable fracaso en el Clausura, parece muy difícil imaginar que decida rechazar esas ofertas para continuar en Alajuelense la segunda mitad del año.

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El otro jugador que podría despedirse es Washington Ortega, un punto altísimo de los manudos en esta temporada tan complicada a nivel local. Sus enormes actuaciones bajo los tres palos en la Concachampions 2026 lo pusieron bajo la lupa del mercado de fichajes internacional.

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El portero podría salir de Alajuelense en el inminente mercado de fichajes (LDA).

Y aunque el arquero charrúa de 31 años tiene un contrato que se extiende hasta 2028, su nivel superlativo podría impulsarlo a salir del fútbol de Costa Rica mucho antes de lo esperado si un club de afuera decide venir a comprar su ficha.

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En síntesis

Joel Campbell y José Alvarado encabezan las posibles salidas por el vencimiento de contrato del primero y la falta de protagonismo y minutos del segundo.

Ronald Matarrita ya cuenta con opciones reales para volver a jugar fuera del país, mientras que el gran nivel de Washington Ortega en Concacaf lo puso en la mira de clubes internacionales.

Un eventual fracaso en la clasificación aceleraría estas partidas, obligando a la dirigencia a buscar soluciones.