“Acortar su carrera”: Machillo Ramírez se pronuncia sobre la lesión de Santiago Van der Putten con un mensaje brutal en Alajuelense

Hay máxima preocupación en Liga Deportiva Alajuelense tras la desafortunada lesión de Santiago Van der Putten en el Clásico Provincial ante Herediano. El zaguero de 21 años encendió todas las alarmas en una acción que dejó un clima de angustia en el entorno manudo.

La jugada ocurrió pasada la media hora, con el partido igualado 1-1. En un forcejeo con Marcel Hernández, sin infracción de por medio, Van der Putten terminó impactando contra una valla detrás de la línea de fondo.

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El cuerpo médico ingresó rápidamente, pero no hubo forma de que continuara. Mientras abandonaba el campo visiblemente afectado, la transmisión lo captó diciéndole “No puedo” a Óscar “Machillo” Ramírez. En su lugar ingresó Rashir Parkins, mientras Aarón Salazar retrocedió a la zaga para cubrir su ausencia.

Van der Putten se lesionó la rodilla (La Nación).

Machillo se pronuncia sobre Van der Putten

En conferencia de prensa, el técnico rompió el silencio y dejó una frase que sacudió a todo Alajuelense, apuntando directamente a un problema que viene generando indignación en el fútbol costarricense: las canchas sintéticas.

“Es lamentable lo de (Malcom) Pilone allá, hoy nos da lo de Santi. La verdad es que hemos tenido problemas con las sintéticas”, comenzó repasando el entrenador más ganador de la historia del club.

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“Ojalá que cambiaran las canchas por los muchachos, para que no sufran y acorten su carrera, que es lo que en este tema es lo jodido. Ustedes han hablado de la proyección de Santi, que padezca por una situación de cancha… acortar su carrera sería una lástima”, sentenció el Machillo, consternado por la situación.

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En las próximas horas, Van der Putten será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión, aunque en Alajuela el panorama no es alentador. La preocupación es total y el club contiene la respiración a la espera de un diagnóstico que puede marcar un antes y un después.

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En síntesis

Santiago Van der Putten sufrió una lesión de rodilla tras un mal apoyo en césped sintético ante Herediano.

Óscar “Machillo” Ramírez apuntó contra las canchas sintéticas y advirtió que pueden “acortar una carrera”.

En Alajuelense esperan los estudios médicos, pero el panorama genera fuerte preocupación.