En Alajuelense ya decidieron el futuro de Alejandro Bran y la respuesta fue contundente: “Despedido”

El caso de Alejandro Bran sigue siendo el tema dominante en Liga Deportiva Alajuelense y, aunque el club ya tomó una decisión interna, la polémica está lejos de apagarse. El mediocampista rojinegro quedó en el centro de la escena tras el escándalo ocurrido en su condominio, donde fue detenido en la madrugada por un incidente que rápidamente se viralizó y desató un fuerte debate sobre disciplina y conducta profesional.

Desde la dirigencia manuda actuaron con una postura clara, pero sin llegar a una ruptura definitiva. Alajuelense decidió no echar al jugador, aunque sí aplicó una sanción económica importante equivalente a un mes de salario. Además, como parte de la medida disciplinaria, Bran fue enviado a entrenar con el equipo Sub-21, quedando momentáneamente apartado del primer equipo.

Sin embargo, mientras el club buscó manejar la situación puertas adentro, la reacción de la afición fue completamente distinta. En redes sociales, los seguidores rojinegros explotaron contra el futbolista y llenaron de comentarios el último posteo oficial de la institución, dejando en claro su descontento con lo ocurrido.

La afición de Alajuelense pide su salida

“Para cuándo el ‘gracias Bran’, como manudo les pido que demuestren los valores y no hagan apología del consumo de sustancias y la indisciplina”, escribió un aficionado, reflejando el sentimiento de una parte importante de la hinchada. Otros fueron incluso más duros en sus pedidos, exigiendo una salida inmediata del jugador.

Los comentarios en contra de Alejandro Bran en el último posteo de Alajuelense. (Foto: Instagram)

“Su afición les está hablando. Más de uno aquí cae de voluntario para hacerles las maletas”, se leyó en otro comentario, mientras que algunos apuntaron también contra el entorno del futbolista. “Con la llegada de Kenneth Vargas eso iba a pasar, los dos tienen que quedar fuera hoy mismo”, expresó otro usuario, sumando tensión al caso.

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La postura más repetida entre los aficionados fue clara: el pedido de una medida más drástica. “Bran en cualquier otro trabajo ya lo hubieran despedido, espero que lo echen a más tardar mañana”, comentó un seguidor, mientras que otro remató: “Ningún jugador debería estar por encima del club, por más buen rendimiento que tenga”.

ver también Alejandro Bran toma una drástica decisión tras enterarse de la sanción de Alajuelense por el escándalo que protagonizó

Así, aunque Alajuelense ya definió el futuro inmediato de Alejandro Bran, el clima en el entorno del club está lejos de calmarse. La dirigencia optó por una sanción interna, pero la presión de la afición sigue creciendo y deja una sensación evidente: para muchos manudos, la decisión quedó corta frente a la gravedad del episodio.

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Datos Claves

Alejandro Bran fue sancionado con el pago de un mes de salario por el club.

fue sancionado con el pago de por el club. La dirigencia de Alajuelense ordenó el traslado del mediocampista al equipo Sub-21 de la institución.

de la institución. Aficionados rojinegros exigieron en redes sociales la salida inmediata y el despido del futbolista.